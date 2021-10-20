Aldatma skandalı sonrası Mauro Icardi ve Wanda Nara barıştı

Haberler - ntv.com.tr 20.10.2021 - 11:59
Paris Saint Germain'in dünyaca ünlü yıldızı Mauro Icardi ve eşi Wanda Nara'yı boşanmanın eşiğine getiren ihanet sonrası yeni gelişme yaşandı. Wanda Nara'nın China Suarez ile aldatıldığını Telegram'daki fotoğraflar sayesinde fark ettiği olay sonrası, Mauro Icardi ve Wanda Nara çifti barıştı.
Yıldız futbolcu, ayrılık sonrası takımının RB Leipzig ile oynadığı maça ve iki antrenmana katılmamıştı. Instagram’da eşi Nara ile ilgili yazdığı duygusal mesajla Icardi, barışma haberini de vermiş oldu.
28 yaşındaki Arjantinli futbolcu, sosyal medya paylaşımına eşiyle çekilen fotoğrafını koyarak, “Bu güzel aileye inanmaya devam ettiğin için teşekkür ederim aşkım. Hayatımızın itici gücü olduğun için teşekkürler. Seni seviyorum” notunu yazdı.
Icardi, mesajına, “Sevdiklerinize zarar verdiğinizde ne kadar acı çektiğine bakın. Sadece kırdıklarınız kişi sizi affettiğinde tekrar doğru hissedersiniz” diye devam etti.
Mauro Icardi, 34 yaşındaki Arjantinli televizyon ünlüsü Wanda Nara ile takım arkadaşı Maxi Lopez ile evli olduğu dönemde, 2013’te birlikte olmaya başladı.
Arkadaşının eski karısı ile birlikte olan ve sonrasında evlenen Icardi, arkadaşının hedefi olurken, Lopez, karşılaştıkları maçlarda Icardi'nin elini sıkmıyordu.
Nara 2013 yılında Maxi Lopez'den boşandı ve 2014 yılında Mauro Icardi dünya evine girdi. Çiftin, şimdi 5 ve 6 yaşlarında iki kızı bulunuyor. Nara’nın önceki evliliğinden üç oğlu var. Wanda Nara'nın yıllar sonra aynı kaderi yaşaması ve aldatılması sosyal medyada ses getirdi.
ALDATMA OLAYI NASIL ORTAYA ÇIKTI?
Her şey Wanda Nara'nın Mauro Icardi'nin takip etmediği halde China Suarez'in bir fotoğrafını beğendiğini görmesiyle ortaya çıktı. Arjantinli oyuncu ve model China Suarez, Wanda Nara'yı da tanıyordu.
China ile Icardi Telegram'da konuşmaya başladı. Wanda, Icardi'de bir tuhaflık sezdi ve ondan hesaplarının şifresini istedi. Telegram'daki konuşma ve görseller ise her şeyi ele verdi.
China gün içinde fotoğraflarını atarken, Icardi de antrenmandan görselleri China ile paylaşıyordu. Bunun üzerine evi terk eden Wanda Nara boşanmak için hazırlıklara başladı.
"AİLENİ MAHVETTİN!"
Sosyal medyada dedikoduların yayılmasıyla Wanda Nara, Instagram'dan "Aileni mahvettin!" şeklinde paylaşımıyla Icardi'nin kendisini aldattığını doğruladı.
"ELİM YÜZÜKSÜZ DAHA İYİ"
Wanda Nara, aldatılma olayı sonrası elinin yüzüksüz fotoğrafını sosyal medyada paylaşarak, “Güzel gün. Elimi yüzüksüz haliyle tercih ediyorum” demişti.