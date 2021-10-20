Aldatma skandalı sonrası Mauro Icardi ve Wanda Nara barıştı

ALDATMA OLAYI NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Her şey Wanda Nara'nın Mauro Icardi'nin takip etmediği halde China Suarez'in bir fotoğrafını beğendiğini görmesiyle ortaya çıktı. Arjantinli oyuncu ve model China Suarez, Wanda Nara'yı da tanıyordu.

China ile Icardi Telegram'da konuşmaya başladı. Wanda, Icardi'de bir tuhaflık sezdi ve ondan hesaplarının şifresini istedi. Telegram'daki konuşma ve görseller ise her şeyi ele verdi.

China gün içinde fotoğraflarını atarken, Icardi de antrenmandan görselleri China ile paylaşıyordu. Bunun üzerine evi terk eden Wanda Nara boşanmak için hazırlıklara başladı.