Alden Ehrenreich: Çok fazla hayal kırıklığı yaşadım

1 Star Wars serisinin yeni devam halkası Han Solo: Bir Star Wars Hikayesi (Solo: A Star Wars Story) cuma günü vizyona girdi. Filmde genç kaçakçı Han Solo’ya Alden Ehrenreich Hürriyet'ten Barbaros Tapan'a konuştu. 28 yaşındaki oyuncu bilinmeyenlerini anlattı.



Film çekim aşamasındayken “Star Wars”un Han Solo’su Harrison Ford ile konuştunuz mu? Ford, genç Han Solo’yu oynamanız hakkında neler söyledi?



- Han Solo karakteri için bana tavsiyelerde bulunmadı. Hatta o konuda konuşmadık bile. Daha çok onun hayatı ve kariyerini konuştuk. Zaten Harrison en başından beri tüm açıklamalarında “Han’ı kim oynarsa oynasın, kendi versiyonunda oynamalı” dedi.

2 Filmin Los Angeles galasında tüm dikkatler sizin üzerinizdeydi. Nasıl hissettiniz?



- Heyecanlandım, rahatladım, mutluydum. Çünkü çekim aşamasında tüm “Star Wars” filmlerinde olduğu gibi çok fazla söylenti çıktı. Ekim 2015’ten itibaren hiçbir şeye cevap vermeden tamamen gizlilik içinde yaşıyordum. Sonunda insanlar ile bir araya gelip konuşabilmek gerçekten rahatlattı.

3 Büyük projelerde baskı daha fazla oluyor tabii ki...



- Kesinlikle! Daha seçmelere giderken kendimi sorgulamaya başladım. Sonuçta projeyi kabul ettikten sonra projeyle birlikte gelen tüm kurallara evet diyorsun. Yoğun bir baskının altına giriyorsun ama aynı zamanda da bu seviyede bir işte yer almanın hayatının en önemli fırsatlarından biri olduğunu düşünüyorsun. O yüzden kendi kontrolüm dışındaki her şeye kapılarımı kapattım. Kontrolün bende olduğu tek şeye, rolüme konsantre oldum.

4 Han Solo ne olursa olsun sonunda her şeyin yoluna gireceğini düşünen bir adam. Sizde nasıl durumlar? Hayatın akışına güveniniz Han Solo kadar yüksek mi?



- Biraz daha fazla güvenmeye başladım. Çok fazla hayal kırıklığı yaşadım. 15 yılın sonunda girdiğim oyuncu seçmelerinde böyle bir filme seçilmem bana bir mesaj verdi. Her zorluğun sonunda bir güzel şey yaşandığını kanıtladı.

5 Ben de aksine Hollywood ligine girişiniz çabuk olmadı mı diyecektim. Birkaç yıl önce “Hail, Caesar”da izledim sizi. Şimdi dünyanın en büyük film serilerinden birinde genç Han Solo’yu oynuyorsunuz...



- Hayır! Kesinlikle hayır! Öyle görünebilir ama değil. 14 yaşında başladım ben bu işe. Seçmelere gidip hiç iş alamadığım 3 yıllık bir dönem oldu. Arkadaşlarımı eve davet edip onlara tiyatro oynadığım zamanları hatırlıyorum. Yani bende süreç çok yavaş ilerledi ama sağlam oldu.