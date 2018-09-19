Alec Baldwin: Hailey ile Justin Bieber gittiler ve evlendiler

Alec Baldwin, temmuz ayında nişanlanan yeğeni Hailey Baldwin ile Justin Bieber'ın evlendiğini doğruladı.
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Nişanlısı Justin Bieber
’la gizlice evlendikleri öne sürülen ünlü model Hailey Baldwin
, bu iddiaları sosyal medyadan yayınladığı mesajla yalanladı.
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Baldwin nişanlısı Justin Bieber ile evlendiği iddialarını yalanlasa da Alec Baldwin duruma açıklık getirdi.
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60 yaşındaki aktör Alec Baldwin, 21 yaşındaki yeğeni Hailey Baldwin ile ilgili sorulara "Gittiler ve evlendiler, detaylarını bilmiyorum" yanıtını verdi.
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Yıllarca flört ettiği Selena Gomez ile evlilik hazırlığında olduğu konuşulurken ayrılık kararı alan Justin Bieber, eski sevgilisi Hailey Baldwin ile geçen temmuzda nişanlanmıştı.
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New York Belediye Binası'ndaki Evlilik Bürosu'nda görüntülenen çift, haklarındaki iddiaların asılsız olduğunu açıklamıştı.