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Alec Baldwin: Hailey ile Justin Bieber gittiler ve evlendiler

Alec Baldwin, temmuz ayında nişanlanan yeğeni Hailey Baldwin ile Justin Bieber'ın evlendiğini doğruladı.

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    Justin Bieber, Hailey Baldwin
    Nişanlısı Justin Bieber’la gizlice evlendikleri öne sürülen ünlü model Hailey Baldwin, bu iddiaları sosyal medyadan yayınladığı mesajla yalanladı.


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    Justin Bieber, Hailey Baldwin
    Baldwin nişanlısı Justin Bieber ile evlendiği iddialarını yalanlasa da Alec Baldwin duruma açıklık getirdi.

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    Justin Bieber, Hailey Baldwin
    60 yaşındaki aktör Alec Baldwin, 21 yaşındaki yeğeni Hailey Baldwin ile ilgili sorulara "Gittiler ve evlendiler, detaylarını bilmiyorum" yanıtını verdi.

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    Justin Bieber, Hailey Baldwin
    Yıllarca flört ettiği Selena Gomez ile evlilik hazırlığında olduğu konuşulurken ayrılık kararı alan Justin Bieber, eski sevgilisi Hailey Baldwin ile geçen temmuzda nişanlanmıştı.

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    Justin Bieber, Hailey Baldwin
    New York Belediye Binası'ndaki Evlilik Bürosu'nda görüntülenen çift, haklarındaki iddiaların asılsız olduğunu açıklamıştı.
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