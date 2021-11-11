Alec Baldwin olayında silahın arkasındaki isim ortaya çıktı

Yıldız oyuncu Alec Baldwin'in Rust filminin setinde yanlışlıkla görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'i vurarak öldürdüğü kazanın yankıları sürerken, ABD basını trajediki silahın arkasındaki ismi ortaya çıkardı.

Haberler 11.11.2021 - 08:22

Alec Baldwin olayında silahın arkasındaki isim ortaya çıktı - 1

Alec Baldwin'in hem yapımcısı olduğu hem de rol aldığı Rust isimli filmin setinde Halyna Hutchins'in ölümüne neden olan merminin silaha nasıl girdiği gizemini korurken, yeni ayrıntılar gelmeye devam ediyor.


Alec Baldwin olayında silahın arkasındaki isim ortaya çıktı - 2

ABD basını trajedideki sır perdesini aralayabilecek yeni belgelere ulaştı.


Alec Baldwin olayında silahın arkasındaki isim ortaya çıktı - 3

Los Angeles Times'a sızdırılan yeni belgelere göre; Hutchins'in ölümüne neden olan silahın nereden geldiği netlik kazandı.


Alec Baldwin olayında silahın arkasındaki isim ortaya çıktı - 4

Deneyimsiz olduğu ortaya çıkan filmin silah sorumlusunun Gutierrez-Reed'i öneren kişinin silah uzmanı Seth Kenney (51) olduğu belirtildi.


Alec Baldwin olayında silahın arkasındaki isim ortaya çıktı - 5

Kenney'in filme bu silahı temin eden şirketin sahibi olduğu ortaya çıktı. Kenney'in bir nevi "Akıl hocası" olarak ekibe dahil edildiğini ancak kendisinin sette kimse tarafından görülmediğini belirtti. Böylelikle ölümlü kazadaki şüpheliler listesine bir kişi daha eklenmiş oldu.

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