Alec Baldwin olayında silahın arkasındaki isim ortaya çıktı

Kenney'in filme bu silahı temin eden şirketin sahibi olduğu ortaya çıktı. Kenney'in bir nevi "Akıl hocası" olarak ekibe dahil edildiğini ancak kendisinin sette kimse tarafından görülmediğini belirtti. Böylelikle ölümlü kazadaki şüpheliler listesine bir kişi daha eklenmiş oldu.