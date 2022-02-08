Alec Baldwin ölümlü set kazasından sonra yeniden işe döndü

Ünlü aktör Alec Baldwin, Rust filmi setinde yaşanan ölümlü kaza sonrası yeniden işe dönüyor. 63 yaşındaki Amerikalı oyuncu, olaydan aylar sonra yeni proje için ABD dışına çıktı.

Cuma günü Instagram sayfasında havaalanında çektiği bir videoyu yayınlayan Baldwin, “en az sevdiği yer” olarak tanımladığı bir yere gittiğini, ailesine kavuşmayı iple çektiğini söyledi. Nereye gittiğini söylemeyen Baldwin, İngiltere’nin Londra kentindeki Heatrow Havaalanı’nda görüntülendi.