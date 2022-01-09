Alec Baldwin arama emrine rağmen telefonunu niye teslim etmediğini açıkladı

Amerikalı ünlü oyuncu Alec Baldwin, yeni filmi Rust'ın çekimleri sırasında görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'ın ölümüne neden olan silah kazasıyla ilgili soruşturmada yetkililerle işbirliği yaptığını söyledi. Aktör, cumartesi Instagram'da paylaştığı videoda arama emrine uymadığı yönündeki iddiaların "yalan" olduğunu dile getirdi.

Independent'in haberine göre, "Bu bir süreç" diyen Baldwin sürecin başka bir eyaletteki müfettişlerin kendi yaşadığı eyalette telefonunu incelemek için başvuru yapmasını da içerdiğini ifade etti.