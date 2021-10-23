Alec Baldwin'in ateşlediği silahta gerçek mermi olduğu açıklandı

63 yaşındaki ünlü oyuncu Alec Baldwin, yeni filmi Rust'ın setinde kazayla katil oldu.

Dün polis tarafından yapılan ilk açıklamalara göre Baldwin, bir sahnenin çekimi sırasında kurusıkı tabancayı ateşledi. Ancak silahtan çıkan mermiler hem görüntü yönetmenine hem filmin yönetmenine isabet etti.

ALEC BALDWİN'DEN İLK AÇIKLAMA (HABERE GİT)