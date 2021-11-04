Alec Baldwin'in katil olduğu olayda sabotaj iddiası

ABC televizyonunda yayınlanan Good Morning America isimli programa katılan Bowles, “Biz sette birinin gerçek mermileri kuru sıkı mermilerin yanına koyarak kasıtlı bir biçimde sabotaj gerçekleştirdiğinden endişe ediyoruz. Çünkü müvekkilim kuru sıkı mermilerin olduğu kutudan mermi almış. Ve gerçek mermiler ile kuru sıkı mermileri ayırt etmek güç” dedi.





