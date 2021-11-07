Alec Baldwin'in kazayla görüntü yönetmenini öldürmesi olayına Donald Trump'tan ilginç yorum

Avukatı aracılığı ile yazılı bir açıklama yapan Reed, kazanın olduğu gün söz konusu silahı kontrol ettiğini belirtti ve "Asıl soru bu kurşunu oraya kim neden koydu olmalı" dedi.

Reed'in bu sözleri olayla ilgili "kaza mı sabotaj mı" sorusunun sorulmasına neden oldu.

Bu durumun davanın seyrini değiştirebileceği de gelen bilgiler arasında.