Alec Baldwin'in kazayla katil olduğu setin koşullarının protesto edildiği ortaya çıktı
Alec Baldwin'in ateşlediği silahın içinde 'gerçek mermi' olduğu yönünde verilen bilginin ardından ABD basınında yer alan haberlere göre ise set çalışanlarının olaydan saatler önce çalışma koşullarını protesto amacıyla seti terk ettiği belirtildi.
Ünlü oyuncu Alec Baldwin'in film setinde yaşanan ve ölümle sonuçlanan olayın detayları ortaya çıkıyor. Baldwin'in ateşlediği silahın içinde gerçek mermi olduğunun açıklanmasının ardından ABD basınında olaya ve film setine ilişkin yeni ayrıntılara yer verildi.
Los Angeles Times gazetesi, aynı sette daha önce de iki kaza meydana geldiğini öne sürdü. Gazeteye konuşan görgü tanıklarına göre, geçen hafta Baldwin’in dublörüne verilen bir silahın boş olduğu söylendi ancak silah 2 kez ateş aldı.
Çalışanların, set koşulları nedeniyle huzursuz oldukları da iddialar arasında. Görüntü yönetiminin hayatını kaybettiği olaydan saatler önce, birçok çalışanın protesto amacıyla seti terk ettiği belirtiliyor.
Bir başka iddia da silahlardan sorumlu kişiyle ilgili. Wall street journal gazetesine göre, olayın yaşandığı film; ateşli silahları kontrol etmekle görevli Hannah Gutierrez Reed'in sadece ikinci işiydi.
24 yaşındaki Reed, yaklaşık bir ay önce verdiği bir röportajda, ilk filmini henüz yeni tamamladığını ve göreve hazır olmadığı yönündeki endişeler hakkında konuşmuştu.
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