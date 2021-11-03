Alec Baldwin'in model kızı Ireland Baldwin'den tepki çeken paylaşım

Sette kazayla katil olan ve hakkındaki soruşturma süren Alec Baldwin'in model kızı Ireland Baldwin'in babası zor günler geçirirken yayınladığı Cadılar Bayramı pozları takipçileri tarafından tepki tepki.

Haberler 03.11.2021 - 14:50

Alec Baldwin'in model kızı Ireland Baldwin'den tepki çeken paylaşım - 1

Usta oyuncu Alec Baldwin'in model kızı Ireland Baldwin, Cadılar Bayramı pozlarını sosyal medyadan paylaştı.


Alec Baldwin'in model kızı Ireland Baldwin'den tepki çeken paylaşım - 2

26 yaşındaki model, bu özel geceyi evinde arkadaşlarıyla kutladı ve ilginç makyajıyla verdiği cesur pozlarını sosyal medya hesabından yayınladı.


Alec Baldwin'in model kızı Ireland Baldwin'den tepki çeken paylaşım - 3

Ünlü model kostümlü pozlarını paylaşıp evinin çevresinde çok fazla paparazzinin olduğunu söyledi.


Alec Baldwin'in model kızı Ireland Baldwin'den tepki çeken paylaşım - 4

Daha sonra kutlama hakkında "Kutlayacağımızı düşünmemiştik ama eski kostümler ve kan bulduk, gerçekten iyi yemek yedik, tekila içtik, birkaç arkadaşla görüştük, korku filmi izledik" dedi.


Alec Baldwin'in model kızı Ireland Baldwin'den tepki çeken paylaşım - 5

Bazı hayranları Baldwin'in kafa dağıttığını söylerken, birçok sosyal medya kullanıcısı da babası bu haldeyken bu paylaşımlarının doğru olmadığını söyledi.

İşte genç modelin Instagram hesabından öne çıkan diğer kareler...

Alec Baldwin'in model kızı Ireland Baldwin'den tepki çeken paylaşım - 6
Alec Baldwin'in model kızı Ireland Baldwin'den tepki çeken paylaşım - 7
Alec Baldwin'in model kızı Ireland Baldwin'den tepki çeken paylaşım - 8
Alec Baldwin'in model kızı Ireland Baldwin'den tepki çeken paylaşım - 9
Alec Baldwin'in model kızı Ireland Baldwin'den tepki çeken paylaşım - 10
Alec Baldwin'in model kızı Ireland Baldwin'den tepki çeken paylaşım - 11
Alec Baldwin'in model kızı Ireland Baldwin'den tepki çeken paylaşım - 12
Alec Baldwin'in model kızı Ireland Baldwin'den tepki çeken paylaşım - 13
Alec Baldwin'in model kızı Ireland Baldwin'den tepki çeken paylaşım - 14
Alec Baldwin'in model kızı Ireland Baldwin'den tepki çeken paylaşım - 15

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