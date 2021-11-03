Alec Baldwin'in model kızı Ireland Baldwin'den tepki çeken paylaşım

Haberler 03.11.2021 - 14:50
Usta oyuncu Alec Baldwin'in model kızı Ireland Baldwin, Cadılar Bayramı pozlarını sosyal medyadan paylaştı.
26 yaşındaki model, bu özel geceyi evinde arkadaşlarıyla kutladı ve ilginç makyajıyla verdiği cesur pozlarını sosyal medya hesabından yayınladı.
Ünlü model kostümlü pozlarını paylaşıp evinin çevresinde çok fazla paparazzinin olduğunu söyledi.
Daha sonra kutlama hakkında "Kutlayacağımızı düşünmemiştik ama eski kostümler ve kan bulduk, gerçekten iyi yemek yedik, tekila içtik, birkaç arkadaşla görüştük, korku filmi izledik" dedi.
Bazı hayranları Baldwin'in kafa dağıttığını söylerken, birçok sosyal medya kullanıcısı da babası bu haldeyken bu paylaşımlarının doğru olmadığını söyledi.
İşte genç modelin Instagram hesabından öne çıkan diğer kareler...