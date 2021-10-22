Alec Baldwin'in sette kurusıkı silahla 1 kişiyi öldürdüğü kaza sonrası ilk görüntüler

Yetkililerden yapılan ilk açıklamaya göre olayın kaza olduğu düşüncesi ağırlık kazandı. Ancak polis soruşturmanın devam ettiğini ve olayın tüm yönleriyle incelendiğini açıkladı.

Yaşanan olay sonrası yapım şirketi film çekiminin durdurulduğunu duyurdu.