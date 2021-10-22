Alec Baldwin'in sette kurusıkı silahla 1 kişiyi öldürdüğü kaza sonrası ilk görüntüler

Haberler - ntv.com.tr 22.10.2021 - 08:47
Oscar'a aday gösterilen dünyaca ünlü oyuncu Alec Baldwin'in yeni filmi Rust'ın setinde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı.
Baldwin, bir sahnenin çekimi sırasında kurusıkı tabancayı ateşledi. Ancak silahtan çıkan mermiler hem görüntü yönetmenine hem filmin yönetmenine isabet etti.
Yetkililerden yapılan ilk açıklamaya göre olayın kaza olduğu düşüncesi ağırlık kazandı. Ancak polis soruşturmanın devam ettiğini ve olayın tüm yönleriyle incelendiğini açıkladı.
Yaşanan olay sonrası yapım şirketi film çekiminin durdurulduğunu duyurdu.
Western türündeki Rust filminin setinde meydana gelen olay sonrası Santa Fe polisi, silahla ölümlü bir kazanın meydana geldiğini, bir kadının öldüğünü ve bir erkeğin de yaralandığını açıkladı.