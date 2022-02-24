Alec Baldwin'in sette yanlışlıkla öldürdüğü Halyna Hutchins'in eşi ilk kez konuştu

"TEK SORUN SİLAH GÜVENLİĞİ DEĞİLDİ"

Hutchins, “Silahı tutan ve ateş etmesine neden olan kişinin sorumlu olmaması fikri benim için saçma. Ayrıca o setteki tek sorun silah güvenliği değildi. Sette uygulanmayan bir dizi endüstri standardı ve birden fazla sorumlu taraf var” açıklamasını yaptı.

Olaydan kısa bir süre sonra, Hutchins’ın ailesi, filmin yapım şirketleri, yapımcılar ve ekibin diğer üyeleri de Baldwin'e dava açmıştı.