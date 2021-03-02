Alec Baldwin'in yedinci, Hilaria Baldwin'in altıncı çocuğu dünyaya geldi

İspanyol yoga eğitmeni olan Hilaria Baldwin, Instagram’a tüm çocuklarıyla birlikte bu pozu vererek yeni bebek haberini duyurdu. Hilaria Baldwin, fotoğrafına “7” notunu yazarak, Alec Baldwin’in eski eşi Kim Basinger’dan olan kızı Ireland Baldwin’i (25) de çocukları arasında saydığını gösterdi.