Alec Baldwin'in yedinci, Hilaria Baldwin'in altıncı çocuğu dünyaya geldi

02.03.2021 - 07:35
Ünlü oyuncu Alec Baldwin, altıncı çocuğunu kucağına aldı. Önceki evliliğinden bir kızı olan 62 yaşındaki Amerikalı yıldızın şimdi eşi Hilaria Baldwin’le altıncı çocuğu dünyaya geldi.
İspanyol yoga eğitmeni olan Hilaria Baldwin, Instagram’a tüm çocuklarıyla birlikte bu pozu vererek yeni bebek haberini duyurdu. Hilaria Baldwin, fotoğrafına “7” notunu yazarak, Alec Baldwin’in eski eşi Kim Basinger’dan olan kızı Ireland Baldwin’i (25) de çocukları arasında saydığını gösterdi.
Alec ve Hilaria Baldwin çiftinin yeni doğan bebeklerinden önce Carmen (7), Rafael (5), Leonardo (4), Romeo (2) ve Eduardo (10 aylık) olmak üzere beş çocuğu vardı. Hilaria Baldwin, 2019’daki hamileliğinin düşükle sonuçlandığını duyurmuştu.
Ünlü çift, doğumunu saklı tuttukları yeni doğan bebeklerinin tam olarak ne zaman dünyaya geldiğini ve adını açıklamadı.
Hilaria Baldwin, geçen yıl oğlu Eduardo Pau Lucas'ı dünyaya getirdiğinde, “"Artık altıncı çocuğu düşünmüyoruz. Ailemizin büyüklüğünden mutluyuz. Şu anda çok yorgun olduğumu düşünüyorum” demişti.
2011 yılında tanışan Alec ve Hilaria Baldwin çifti, 29 Haziran 2012’de evlenmiş, ilk çocukları 2014'te dünyaya gelmişti.
Alec Baldwin, Kim Basinger ile fırtınalı bir evlilik yaşamış, Hollywood'un olaylı davalarından biriyle 2002'de yollarını ayırmıştı. Kızları Ireland, şimdilerde ünlü bir model.