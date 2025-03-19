Alerji semptomlarını azaltan etkili yöntem: Buzdolabında bekletmek yetiyor

Dr. Martin Scurr, bunun için en etkili yollardan birinin buzdolabında bekletilen tuzlu su olduğunu söyledi. Temiz bir kapta yarım litre kaynamış suya bir tatlı kaşığı sofra tuzu ekleyin ve karışımı buzdolabında saklayın. Su, tamamen soğuduktan sonra, bir çorba kaşığını avucunuza alıp lavaboya eğilin ve her iki burun deliğinizden sırayla karışımı içinize çekin. Bu işlemi iki ya da üç kez tekrarlayın.

Uzman isim, bu basit yöntem sayesinde alerji semptomlarının büyük ölçüde azalabileceğini öne sürüyor.