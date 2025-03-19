Alerji semptomlarını azaltan etkili yöntem: Buzdolabında bekletmek yetiyor
Bağışıklık sisteminin, zararsız bir maddeye karşı aşırı tepki vermesi sonucu ortaya çıkan alerji; öksürük, burun tıkanıklığı, hapşırık ve nefes darlığı gibi semptomlara neden olabilir. Dr. Martin Scurr, özellikle bahar aylarında tırmanışa geçen alerji semptomlarını hafifletmek için basit bir yöntem önerdi.
Daha çok polenler, hayvan tüyleri (özellikle kedi, köpek ve bazı kuş türleri) ve ev tozu akarlarının alerjiye neden olabileceğini belirten uzman isim, alerji belirtilerini hafifletmek için öncelikli olarak burun kanallarındaki olası alerjenlerin temizlenmesi gerektiğini ifade etti.