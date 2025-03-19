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Alerji semptomlarını azaltan etkili yöntem: Buzdolabında bekletmek yetiyor

Bağışıklık sisteminin, zararsız bir maddeye karşı aşırı tepki vermesi sonucu ortaya çıkan alerji; öksürük, burun tıkanıklığı, hapşırık ve nefes darlığı gibi semptomlara neden olabilir. Dr. Martin Scurr, özellikle bahar aylarında tırmanışa geçen alerji semptomlarını hafifletmek için basit bir yöntem önerdi.

Alerji semptomlarını azaltan etkili yöntem: Buzdolabında bekletmek yetiyor - 1

Daha çok polenler, hayvan tüyleri (özellikle kedi, köpek ve bazı kuş türleri) ve ev tozu akarlarının alerjiye neden olabileceğini belirten uzman isim, alerji belirtilerini hafifletmek için öncelikli olarak burun kanallarındaki olası alerjenlerin temizlenmesi gerektiğini ifade etti.

YAŞAM HABERLERİ

Alerji semptomlarını azaltan etkili yöntem: Buzdolabında bekletmek yetiyor - 2

Dr. Martin Scurr, bunun için en etkili yollardan birinin buzdolabında bekletilen tuzlu su olduğunu söyledi. Temiz bir kapta yarım litre kaynamış suya bir tatlı kaşığı sofra tuzu ekleyin ve karışımı buzdolabında saklayın. Su, tamamen soğuduktan sonra, bir çorba kaşığını avucunuza alıp lavaboya eğilin ve her iki burun deliğinizden sırayla karışımı içinize çekin. Bu işlemi iki ya da üç kez tekrarlayın.

Uzman isim, bu basit yöntem sayesinde alerji semptomlarının büyük ölçüde azalabileceğini öne sürüyor.

Alerji semptomlarını azaltan etkili yöntem: Buzdolabında bekletmek yetiyor - 3

ALERJİ NEDEN OLUR?

Genetik yatkınlık, alerjik hastalıkların gelişiminde büyük rol oynar. Ailede alerji öyküsü bulunan bireylerin alerjiye yakalanma olasılığı daha yüksektir. Bununla birlikte, çevresel faktörler de alerji gelişiminde etkili olabilir. Kirli hava, kimyasal maddeler ve bazı mikroorganizmalar bağışıklık sistemini uyararak alerjik reaksiyonların ortaya çıkmasına yol açabilir.

Alerji semptomlarını azaltan etkili yöntem: Buzdolabında bekletmek yetiyor - 4

Alerji tedavisinde çeşitli yöntemler izlenebilir. Aşı tedavisi, alerjenlere karşı bağışıklık sisteminin daha az duyarlı hale gelmesini sağlamak amacıyla kullanılan etkili bir yöntemdir ve özellikle polen, ev tozu akarları gibi çevresel alerjenlere karşı kullanılır.

Antihistaminikler, alerjik reaksiyonların neden olduğu kaşıntı, burun akıntısı ve gözlerdeki yanma gibi semptomları hafifletmek için yaygın olarak kullanılır. Kortikosteroidler, şiddetli alerjik reaksiyonları kontrol etmek amacıyla reçetelenebilir ancak uzun süreli kullanımları dikkatle izlenmelidir. 

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