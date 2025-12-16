Alerjisi olan yeğeni için yapıyordu şimdi gelir kapısı oldu
16.12.2025 11:18
İHA
Yeğenine ördüğü antialerjik oyuncaklar, Samsun'daki Gülten Sezgin'in gelir kapısı oldu. Örgü oyuncaklar hem çocukları sevindiriyor, geliri de Sezgin'in çocuklarının eğitimine harcanıyor.
Gülten Sezgin, yaklaşık 10 yıldır antialerjik örgü oyuncaklar yapıyor. Samsun'da yaşayan Sezgin bu yolculuğa, yeğeninin doğumuyla ve yeğeninin alerjisi nedeniyle bir alternatif üretmek sonucu başladı. Sürecin başlangıcını da Sezgin şöyle anlattı:
"Yeğenim doğduğunda alerjisi vardı, oyuncaklara ellediğinde elleri kızarıyordu. Teyzesi olarak ona küçük bir hediye yapmak istedim. Bunun üzerine örgü oyuncaklar yapmaya başladım. O oyuncak onun uyku arkadaşı oldu ve çok mutlu oldu. Böylece bu işe devam ettim."
"İSTEĞE GÖRE ŞEKİLLENDİRİYORUM"
Zamanla örgü oyuncakların çevresinden de ilgi görmeye başladığını ifade eden Sezgin, çocukların taleplerine göre üretim yaptığını belirtti. Sezgin, "Daha çok örgü oyuncaklar yapıyorum. Çizgi film karakterleri, uyku arkadaşları, küçük maskot oyuncaklar ve anahtarlıklar örüyorum. Çocukların isteklerine göre şekillendiriyorum" diye konuştu.
"ÜRETMEK VE ÇOCUKLARI MUTLU GÖRMEK BENİ MUTLU EDİYOR"
Ailelerin özellikle sağlıklı ve temizlenebilir ürünlere yöneldiğini vurgulayan Sezgin, yaptığı oyuncakların tamamının antialerjik olduğunu belirterek, "Aileler daha çok elde ya da makinede yıkanabilen oyuncakları tercih ediyor. Ben de tamamen antialerjik oyuncaklar yapıyorum" ifadelerini kullandı.
İki oğlunun da üniversite öğrencisi olduğunu dile getiren Sezgin, "Yaptığım oyuncaklarla onlara katkıda bulunuyorum. Hem üretmek hem de çocukları mutlu etmek beni çok mutlu ediyor" açıklamasında bulundu.
Aynı zamanda Gülten Tekin, katıldığı bir tasarım yarışmasında da yaptığı oyuncaklarla birinci oldu.