Alerjisi olan yeğeni için yapıyordu şimdi gelir kapısı oldu

Gülten Sezgin, yaklaşık 10 yıldır antialerjik örgü oyuncaklar yapıyor. Samsun'da yaşayan Sezgin bu yolculuğa, yeğeninin doğumuyla ve yeğeninin alerjisi nedeniyle bir alternatif üretmek sonucu başladı. Sürecin başlangıcını da Sezgin şöyle anlattı:

"Yeğenim doğduğunda alerjisi vardı, oyuncaklara ellediğinde elleri kızarıyordu. Teyzesi olarak ona küçük bir hediye yapmak istedim. Bunun üzerine örgü oyuncaklar yapmaya başladım. O oyuncak onun uyku arkadaşı oldu ve çok mutlu oldu. Böylece bu işe devam ettim."