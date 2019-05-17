Alessandra Ambrosio, Bella Hadid'in gölgesinde kaldı

72'nci Cannes Film Festivali bütün hızıyla devam ediyor. Festivalin en dikkat çeken isimlerinden biri Alessandra Ambrosio oldu. Julien Macdonald imzalı derin yırtmaçlı ve kuyruklu kırmızı elbisesiyle foto muhabirlerinin ilgi odağı olan 38 yaşındaki model modacılar tarafından ise eleştirilerin hedefi oldu. Brezilyalı model Bella Hadid'in 2016'da yine Cannes Film Festivali'nde tercih ettiği Alexandre Vauthier imzalı kırmızı elbesinin kötü bir kopyasını giymekle eleştirildi. Üstelik elbisenin Alessandra Ambrosio'nun üzerine oturmaması eleştirileri daha da acımasız hale getirdi. Ancak ünlü model Bella Hadid'i taklit etmekle suçlanan ilk isim değil...
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Brezilyalı model Alessandra Ambrosio, Cannes Film Festivali'nde giydiği kırmızı elbise ile tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.
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Ancak Alessandra Ambrosio'nun iddialı tercihi akıllara Bella Hadid'in 2016'da Cannes Film Festivali'ne vuran kırmızı elbisesini getirdi.
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Ambrosio da o günden beri Bella Hadid'i taklit etmekle suçlanan ve başarısız bulunan ünlüler kervanına katıldı.
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ABD'li model Bella Hadid, 69'uncu Cannes Film Festivali kırmızı halısında, Alexandre Vauthier imzalı elbiseyle herkesin dikkati çekmiş elbise günlerce konuşulmuştu.
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Kırmızı elbisenin kısa sürede gündem olmasının ardından ünlü sanatçı Rita Ora cephesinden "Bunu ilk biz yaptık" iddiası gelmişti. Rita Ora'nın 2014 yılındaki MTV Video Müzik Ödülleri'nde giydiği Donna Karan Atelier imzalı kırmızı elbisenin, Bella Hadid'in Cannes'da giydiğinin neredeyse aynısı olduğu öne sürülmüştü.
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70. Cannes Film Festivali'nde ise Emily Ratajkowski'nin Bella Hadid’in giydiği kıyafete benzer kıyafet giymesi ve aynı pozu vermesi “Kopyala yapıştır şıklık” yorumlarına neden oldu.
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İşte Bella Hadid'u uzun süredir konuşulan elbises.