Alessandra Ambrosio ile Richard Lee aşkı belgelendi

Yaklaşık iki yıldır birlikte olduğu Nicolo Oddi'den ayrılan model Alessandra Ambrosio, iş insanı Richard Lee ile yeni bir ilişkiye başladı. Bir restoranda akşam yemeği yerken görüntülenen ikili, romantik anlar yaşadı.

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18.03.2021 - 08:58

Ünlü model Alessandra Ambrosio'nun iş adamı sevgilisi Nicolo Oddi ile ilişkisini sonlandırıp Richard Lee ile yeni bir aşka yelken açtığı iddiaları gerçek çıktı.

Söylentilere karşı herhangi bir açıklamada bulunmayan 39 yaşındaki model, geçtiğimiz akşam yeni sevgilisi Richard Lee ile birlikte paparazzilerin objektiflerine yansıdı.





Ambrosio, Los Angeles'taki bir restoranda sevgilisi ve eski nişanlısı Jamie Mazur ile birlikteliğinden dünyaya gelen oğlu Noah'ın da aralarında bulunduğu bir grup ile yemek yedi.

Sohbet esnasında bir ara Lee, ayağa kalkarak Ambrosio'yu öptü. O anlar da böyle görüntülendi.





Ambrosio, oğlu ve sevgilisi yemeğin ardından mekandan birlikte çıktı.

Lee, yolun karşısına geçerken koluyla Alessandra Ambrosio'yu ve Noah'ı dikkat etmeleri için uyardı. İkili, daha sonra oradan uzaklaştı.