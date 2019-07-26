Alessandra Ambrosio'dan Victoria’s Secret sırrı

Dünyaca ünlü model Alessandra Ambrosio, Victoria’s Secret için ipuçları verdi. Ambrosio, "En önemli nokta cildinize iyi bakmanız" diye konuştu.
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Victoria’s Secret modeli Alessandra Ambrosio, Vogue dergisine konuştu.
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“Brezilyalıyım ve bikini giymeyi seviyorum" diyen Ambrosio "Elbette her zaman güneş kremi uyguluyorum” sözlerini dile getirdi.
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Ünlü model model, 19 yıl boyunca çalıştığı Victoria’s Secret ile lgili ufak sırlar da verdi.
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Spor ve formunu her zaman korumanın önemine dikkat çeken 38 yaşındaki Ambrosio, “En önemli nokta cildinize iyi bakmanız, onu nemlendirmeniz ve parlamanızdı... Ben de jade roller kullandım" dedi.
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Ambrosio’nun eski nişanlısı Jamie Mazur ile olan birlikteliğinden 2012’de dünyaya Noah isimli bir çocuğu dünyaya geldi.
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Ambrosio oğluyla son olarak birlikte Yunanistan’ın Mikonos Adası’nda tatil yaparken görüntülenmişti.