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Alessandra Ambrosio'dan Victoria’s Secret sırrı

Dünyaca ünlü model Alessandra Ambrosio, Victoria’s Secret için ipuçları verdi. Ambrosio, "En önemli nokta cildinize iyi bakmanız" diye konuştu.

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    Victoria’s Secret modeli Alessandra Ambrosio, Vogue dergisine konuştu.


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    “Brezilyalıyım ve bikini giymeyi seviyorum" diyen Ambrosio "Elbette her zaman güneş kremi uyguluyorum” sözlerini dile getirdi.

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    Ünlü model model, 19 yıl boyunca çalıştığı Victoria’s Secret ile lgili ufak sırlar da verdi.

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    Spor ve formunu her zaman korumanın önemine dikkat çeken 38 yaşındaki Ambrosio, “En önemli nokta cildinize iyi bakmanız, onu nemlendirmeniz ve parlamanızdı... Ben de jade roller kullandım" dedi.


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    Ambrosio’nun eski nişanlısı Jamie Mazur ile olan birlikteliğinden 2012’de dünyaya Noah isimli bir çocuğu dünyaya geldi.


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    Ambrosio oğluyla son olarak birlikte Yunanistan’ın Mikonos Adası’nda tatil yaparken görüntülenmişti.
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