Alex de Souza ve oğlu Felipe'nin benzerliği (İkiz gibi görünen ünlü babalar ve oğulları)

06.07.2020 - 12:29 | Son Güncelleme : 06.07.2020 - 12:30
Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Alex de Souza, oğlu Felipe'nin doğum gününde sosyal medya paylaşımı yaptı.
10'uncu yaşına giren Felipe'nin birçok görselinin bulunduğu paylaşımda ikilinin son hali dikkat çekti. Taraftarlar Felipe için "Babasının ikizi olmuş. Acilen Fenerbahçe'nin altyapısına alınsın" yorumları yaptı.
Alex, birkaç yıldır Brezilya'da futbol oynayan ve yeteneğiyle kendine hayran bırakan Felipe'nin gollerini zaman zaman Instagram hesabından paylaşıyor. Babası Alex'e bire bir benzeyen Felipe için "Küçük Alex olmuş" yorumları dikkat çekti.
Birbirlerine ikiz kadar benzeyen tek baba oğul Alex ve Felipe değil. Jude Law'dan Clint Eastwood'a, Tom Hanks'ten John Lennon'a ünlü babaların çocuklarıyla aynı yaşlardaki hallerine bakınca birbirlerinden ayırt etmek çok zor. İşte ünlü babalar ve ikizi gibi duran oğulları...