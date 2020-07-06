Alex de Souza ve oğlu Felipe'nin benzerliği (İkiz gibi görünen ünlü babalar ve oğulları)

Fenerbahçe'nin en sevilen eski oyuncularından Alex de Souza, oğlu Felipe ile son fotoğraflarını paylaştı. Baba oğulun benzerliğine şaşıran taraftarlar Felipe için "Küçük Alex Fenerbahçe altyapısına alınmalı" yorumları yaptı. İşte Alex de Souza'nın yanı sıra Jude Law'dan Clint Eastwood'a, Tom Hanks'ten John Lennon'a oğullarıyla aynı yaşlardayken ikiz gibi görünen ünlüler...

06.07.2020 - 12:29 | Son Güncelleme : 06.07.2020 - 12:30

Alex de Souza ve oğlu Felipe'nin benzerliği (İkiz gibi görünen ünlü babalar ve oğulları) - 1

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Alex de Souza, oğlu Felipe'nin doğum gününde sosyal medya paylaşımı yaptı.

Alex de Souza ve oğlu Felipe'nin benzerliği (İkiz gibi görünen ünlü babalar ve oğulları) - 2

10'uncu yaşına giren Felipe'nin birçok görselinin bulunduğu paylaşımda ikilinin son hali dikkat çekti. Taraftarlar Felipe için "Babasının ikizi olmuş. Acilen Fenerbahçe'nin altyapısına alınsın" yorumları yaptı.

Alex de Souza ve oğlu Felipe'nin benzerliği (İkiz gibi görünen ünlü babalar ve oğulları) - 3

Alex, birkaç yıldır Brezilya'da futbol oynayan ve yeteneğiyle kendine hayran bırakan Felipe'nin gollerini zaman zaman Instagram hesabından paylaşıyor. Babası Alex'e bire bir benzeyen Felipe için "Küçük Alex olmuş" yorumları dikkat çekti. 

Alex de Souza ve oğlu Felipe'nin benzerliği (İkiz gibi görünen ünlü babalar ve oğulları) - 4

Birbirlerine ikiz kadar benzeyen tek baba oğul Alex ve Felipe değil.  Jude Law'dan Clint Eastwood'a, Tom Hanks'ten John Lennon'a ünlü babaların çocuklarıyla aynı yaşlardaki hallerine bakınca birbirlerinden ayırt etmek çok zor. İşte ünlü babalar ve ikizi gibi duran oğulları...

Alex de Souza ve oğlu Felipe'nin benzerliği (İkiz gibi görünen ünlü babalar ve oğulları) - 5

Pierce Brosnan (42 yaşındayken) ve oğlu Sean Brosnan (32 yaşında)

Alex de Souza ve oğlu Felipe'nin benzerliği (İkiz gibi görünen ünlü babalar ve oğulları) - 6

David Beckham (17 yaşındayken) ve oğlu Brooklyn Beckham (16 yaşında)

Alex de Souza ve oğlu Felipe'nin benzerliği (İkiz gibi görünen ünlü babalar ve oğulları) - 7

Paul McCartney (38 yaşındayken) ve oğlu James McCartney (35 yaşında)

Alex de Souza ve oğlu Felipe'nin benzerliği (İkiz gibi görünen ünlü babalar ve oğulları) - 8

Jude Law (25 yaşındayken) ve oğlu Rafferty Law (18 yaşında)

Alex de Souza ve oğlu Felipe'nin benzerliği (İkiz gibi görünen ünlü babalar ve oğulları) - 9

Clint Eastwood (31 yaşındayken) ve oğlu Scott Eastwood (28 yaşında)

Alex de Souza ve oğlu Felipe'nin benzerliği (İkiz gibi görünen ünlü babalar ve oğulları) - 10

Tom Hanks (37 yaşındayken) ve oğlu Colin Hanks (39 yaşında)

Alex de Souza ve oğlu Felipe'nin benzerliği (İkiz gibi görünen ünlü babalar ve oğulları) - 11

John Lennon (32 yaşındayken) ve oğlu Sean Lennon (28 yaşında)

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