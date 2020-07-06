Alex de Souza ve oğlu Felipe'nin benzerliği (İkiz gibi görünen ünlü babalar ve oğulları)

Birbirlerine ikiz kadar benzeyen tek baba oğul Alex ve Felipe değil. Jude Law'dan Clint Eastwood'a, Tom Hanks'ten John Lennon'a ünlü babaların çocuklarıyla aynı yaşlardaki hallerine bakınca birbirlerinden ayırt etmek çok zor. İşte ünlü babalar ve ikizi gibi duran oğulları...