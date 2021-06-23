Alex Rodriguez, Jennifer Lopez’den kopamıyor

Jennifer Lopez ile birlikteliğini noktalayan Alex Rodriguez, eski aşkına yakın bir ev kiraladı.

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23.06.2021 - 09:37

Alex Rodriguez, eski sevgilisi Jennifer Lopez’in evine dört dakika uzaklıktaki Bridgehampton’dan 5 milyon dolar’lık bir malikane tuttu.

Şu sıralar Lopez’in yeni aşkı Ben Affleck’in eski kız arkadaşı Lindsay Shookus ile birliktelik yaşadığı iddia edilen Rodriguez, geçtiğimiz yazı şarkıcı ve çocuklarıyla aynı evde geçirmişti.





Yeni malikane o eve sadece 2 kilometre uzaklıkta...

Evde büyük bir antre, şömineli oturma odası, yemek odası, havuza bakan verandaya açılan devasa bir mutfak dikkat çekiyor.





Yedi yatak odası olan üç katlı evin sekiz büyük banyosu, dört de küçük banyosu bulunuyor.

Ana yatak odasının yanı sıra evde her birinin kendi banyosu olan altı misafir yatak odası var.





İçinde iki çalışma odası olan evin şömineli geniş bir aile odası; hava hokeyi, masa tenisi, sinema projektörü ve bilardo masası barındıran bir oyun odası da mevcut.

Isıtmalı havuzu ve spa’sı olan evde, yapay şelale ve kürek sörfü, kano ve balık tutma olanakları için kendi özel iskelesine sahip 25 dönümlük doğal kaynak beslemeli bir gölet bulunuyor.

Evin doğrudan deniz kenarına erişimi de var. Evde şu anda bir tenis kortu inşa ediliyor.

Evin bir önceki sahibi Donald Trump Jr, evi, mart ayında 8,14 milyon dolara sattı.

Evin doğrudan deniz kenarına erişimi de var. Evde şu anda bir tenis kortu inşa ediliyor.

Evin bir önceki sahibi Donald Trump Jr, evi, mart ayında 8,14 milyon dolara sattı.