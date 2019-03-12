Alex Rodriguez, Jennifer Lopez'i aldatıyor mu?
ntv.com.tr
Eski beyzbol oyuncusu Jose Canseco, eski karısı ile Alex Rodriguez'in ilişki yaşadıklarını söyleyerek Jennifer Lopez'in aldatıldığını iddia etti. Canseco, "Zavallı kız, Rodriguez’in gerçekte kim olduğu hakkında hiçbir fikri yok” ifadesini kullandı.
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Eski beyzbol oyuncusu sevgilisi Alex Rodriguez ile nişanlanan Jennifer Lopez, aldatıldığı iddiasıyla gündemde.
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Rodriguez’le Bahamalar’da tatil yapan 49 yaşındaki ünlü şarkıcının alatıldığı iddiasını, eski beyzbol yıldızı Jose Canseco dile getirdi.
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Canseco, Rodriguez’in Lopez’i, 1999 yılında boşandığı kendi eski eşi Jessica ile aldattığını öne sürdü.
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Açıklamalarını Twitter üzerinden yapan Canseco, “Nişanlısı, Jennifer Lopez’i benim eski karım Jessica ile aldatıyor” notunu yazdı.
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Canseco, Lopez için ayrıca, “Zavallı kız, Rodriguez’in gerçekte kim olduğu hakkında hiçbir fikri yok” ifadesini kullandı.
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Geçtiğimiz günlerde nişanlanan Lopez, Instagram’dan paylaştığı iri taşlı nişan yüzüğüyle gündeme gelmişti.
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Mücevher uzmanları, 11 ila 15 karat arasında olduğunu tahmin ettikleri yüzüğün değerinin 5 milyon dolar olabileceğini söylemişti.