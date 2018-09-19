Alexa Chung'dan Imposter (Sahtekar) Sendromu açıklaması

1 Alexa Chung, geçtiğimiz günlerde Londra Moda Haftası'nda ilk koleksiyonunu sergiledi. Chung'ın kendi yaşam tarzından yola çıkarak hazırladığı koleksiyon, moda otoriteleri tarafından beğenildi.

2 Ancak BBC'ye konuşan Chung, bu başarının arkasında büyük korkular yattığını söyledi. Imposter (Sahtekar) Sendromu olarak bilinen rahatsızlığı yaşadığını söyleyen Chung, kendisini hayatın birçok alanında yetersiz hissettiğini anlattı.

3 34 yaşındaki model şöyle konuştu: "Bu, modaya özel bir şey değil, yaptığım her şeyde bunu hissediyorum. Vogue'a yazı yazmak, büyük bir sendrom sebebi... Televizyonda canlı yayına çıkmadan önce 'Bunu yapmak için donanımlı mıyım' diye düşünüyorum"

4 Zaman zaman yeteneklerinden şüphe ettiğini itiraf eden Chung, bu sendromun avantaja çevirilebileceğine de inandığını belirterek, "Kendinizin farkında olmak iyi bir şey çünkü bu, öğrenmeye açık olmanızı sağlıyor. Eğer egoist olursanız ve bulunduğunuz yeri tamamen hak ettiğinizi düşünürseniz, gelişime ve dönüşüme kapalı olursunuz" diyor.