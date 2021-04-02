Alexander McQueen gerçek kürk kullanmayı bıraktı

Düşes Kate’in favori giyim markası Alexander McQueen de ürünlerinde gerçek kürk kullanmayı bıraktığını açıkladı. Alexander McQueen’in kararıyla ünlü markalarda gerçek kürk kullanımının sonuna gelindiği belirtildi.

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02.04.2021 - 08:19

Dünyaca ünlü İngiliz moda devi Alexander McQueen, hayvan haklarını savunan Humane Society kuruluşunun kampanyalarında çalıştıktan sonra tasarımlarında gerçek kürkü kullanmayı bırakan en son marka oldu.





Alexander McQueen’in Balenciaga, Burberry, Stella McCartney, Armani, Prada, Chanel, Versace ve Michael Kors gibi uluslararası markaların da kürkü bırakmasının ardından benzer bir karar aldığı duyuruldu.





Humane Society, İngiltere’de kürk satışlarını sona erdirmek için Kürksüz Britanya kampanyasında 10 yıldır Alexander McQueen, Gucci ve Balenciaga gibi ünlü markaların sahibi olan Kerring şirketiyle çalıştıklarını bildirerek söz konusu kararı memnuniyetle karşıladı.

Humane Society’nin CEO’su Kitty Block, “Alexander McQueen gibi büyük bir moda markasının gerçek kürkü bırakması, kürkün modern bir toplumda yeri olmadığına dair net bir mesaj veriyor” dedi.





Anketlerin İngilizlerin yüzde 80’inin kürk kullanan markaları acımasız, modası geçmiş veya etik olmayan kelimeleriyle ilişkilendirdiğini gösterdiğini belirten Block, bu nedenle kürkün reklam açısından batmakta olan bir gemi olduğunu söyledi.

Öte yandan, Alexander McQueen’in İngiliz Prens William’ın eşi Düşes Kate’in favori markası olduğu biliniyor. Düşes Kate 2011’de gelinliği için bu markayı tercih etmesinin yanı sıra pek çok yüksek profilli etkinlikte Alexander McQueen tasarımı kıyafet giydi.