Aleyna Tilki havadan esrar kapmış. Avukatı açıklama yaptı
09.01.2026 13:15
NTV - Haber Merkezi
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında saç ve kan örneği veren Aleyna Tilki’nin test sonucu pozitif çıktı. Tilki'nin avukatından açıklama geldi. Avukatı, bir yandan Tilki'nin için "müvekkilimin kan örneği testinde herhangi bir maddeye rastlanmamıştır" dedi, bir yandan da, Tilki'nin "kamusal alanda soluma ve saça sinme" nedeniyle maddeye maruz kaldığını ileri sürdü. Esrarın havadan saçın içine işlediğine yönelik bilimsel veri bulunmuyor.
"Sen Olsan Bari", "Nasılsın Aşkta?", " Dipsiz Kuyum" ve "Cevapsız Çınlama" gibi şarkılarla tanınan ünlü şarkıcı Aleyna Tilki, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınmıştı.
İlk olarak ifade veren ünlü şarkıcı, Adli Tıp Kurumu'nda saç ve kan örneği alındıktan sonra serbest bırakılmıştı.
TEST SONUCU POZİTİF ÇIKTI
Aleyna Tilki’nin uyuşturucu kullanıp kullanmadığına yönelik rapor ortaya çıktı. Adli Tıp Kurumu'nun raporunda; test sonucu pozitif çıkan 25 yaşındaki Aleyna Tilki'nin esrar kullandığı yer aldı.
Tüm bu gelişmelerin ardından Aleyna Tilki cephesinden ilk açıklama geldi.
AVUKATINDAN YAZILI AÇIKLAMA GELDİ
Aleyna Tilki'nin avukatı Adem Uğur Kızıldere, konuyla ilgili yazılı bir açıklama yaptı.
Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla bu açıklamayı yaptığını ifade eden Kızıldere, "Öncelikle belirtmek gerekir ki, müvekkilimin kan örneği testinde herhangi bir maddeye rastlanmamıştır." iddiasında bulundu.
"PASİF MARUZİYETE UĞRADIĞI KANAATİNDEYİZ"
Adem Uğur Kızıldere, Tilki'nin saç örneğinde tespit edildiği belirtilen maddenin herhangi bir kimyasal madde olmadığını ve dumanla ilişkili olduğunu ileri sürdü.
Ünlü şarkıcının avukatı, açıklamasında "Müvekkilimin, yakın zamanda bu maddenin serbestçe tüketildiği bir ülkede bulunması nedeniyle, kamusal alanda soluma ve saça sinme şeklinde pasif maruziyete uğradığı kanaatindeyiz" iddiasını da aktardı.
Yasal sürecin sonuçlanmasının beklenmesini gerektiğini belirten Kızıldere, "Yapılan haber ya da yorumlarda masumiyet karinesine hassasiyet gösterilmesini önemle rica ederiz" ifadelerini kullandı.
OPERASYONLAR SÜRÜYOR
Öte yandan Aleyna Tilki ile birlikte gözaltına alınan İrem Sak, Danla Bilic ismiyle tanınan sosyal medya fenomeni Neslihan Damla Aktepe, Eser Gökhan Küçükerol, Saim Macit ve Mehmet Güçlü'nün sonuçları negatif çıktı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ünlülere yönelik yürüttüğü uyuşturucu soruşturması kapsamında birçok operasyon yapıldı. Birçok ünlü oyuncu, müzisyen, menajer, sosyal medya fenomeni, iş insanı, spiker ifade ve Adli Tıp Kurumu'nda da uyuşturucu madde kullanımıyla alakalı kan ile saç örneği verdi.