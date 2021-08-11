Alfred Molina sevgilisi Jennifer Lee evlenirken gözyaşlarını tutamadı

"BİZ ONA DÜNYAYI BORÇLUYUZ"

Jennifer Lee, kendisini Alfred Molina ile tanıştıran 36 yaşındaki oyuncu Jonathan Groff ile çekilen bir fotoğrafını da "Bu güzel, cömert ruh benim Alfred ile tanışma nedenim. Biz ona dünyayı borçluyuz" mesajını yazdı.