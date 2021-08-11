Alfred Molina sevgilisi Jennifer Lee evlenirken gözyaşlarını tutamadı

Ünlü oyuncu Alfred Molina, ikinci evliliğini 2019 yılından bu yana aşk yaşadığı Jennifer Lee yaptı. Molina, düğününde duygusal anlar yaşadı ve mutluluk gözyaşlarına boğuldu.

11.08.2021 - 07:35

Alfred Molina sevgilisi Jennifer Lee evlenirken gözyaşlarını tutamadı - 1
Ünlü oyuncu Alfred Molina, 83 yaşındaki eşi Jill Gascoine'yi kaybettikten tam 16 ay sonra yeniden evlendi. 68 yaşındaki Molina, Frozen filmiyle tanınan 49 yaşındaki yönetmen Jennifer Lee ile hayatını birleştirdi. 

Alfred Molina sevgilisi Jennifer Lee evlenirken gözyaşlarını tutamadı - 2
Alfred Molina, törende duygu dolu anlar yaşadı. Bir bahçede düzenlenen düğünde Molina, bir ara mutluluk gözyaşlarına boğuldu.
Alfred Molina sevgilisi Jennifer Lee evlenirken gözyaşlarını tutamadı - 3

Birbirlerine sürekli sevgi gösterisinde bulunan çiçeği burnunda evlilerin bu coşkusu düğün boyu sürdü.

Alfred Molina sevgilisi Jennifer Lee evlenirken gözyaşlarını tutamadı - 4
Jennifer Lee, düğün fotoğraflarını Instagram hesabında paylaştı.
Alfred Molina sevgilisi Jennifer Lee evlenirken gözyaşlarını tutamadı - 5

"BİZ ONA DÜNYAYI BORÇLUYUZ" 

Jennifer Lee, kendisini Alfred Molina ile tanıştıran 36 yaşındaki oyuncu Jonathan Groff ile çekilen bir fotoğrafını da "Bu güzel, cömert ruh benim Alfred ile tanışma nedenim. Biz ona dünyayı borçluyuz" mesajını yazdı.

Alfred Molina sevgilisi Jennifer Lee evlenirken gözyaşlarını tutamadı - 6

Alfred Molina ile Jennifer Lee, 2019 yılından bu yana birlikte. Çift, 2018 yılında tanışmış, bir yıl sonra da bu tanışıklık aşka dönüşmüştü.

Alfred Molina sevgilisi Jennifer Lee evlenirken gözyaşlarını tutamadı - 7

Alfred Molina, ilk eşi Jill Gascoine ile 1986 yılında evlendi. Gascoine, geçen yıl Alzheimer nedeniyle 83 yaşında hayata veda etti. Molina ile Gascoine, bundan önce yollarını ayırıp bağımsız yaşamaya başlamış ancak evliliklerini kağıt üzerinde sürdürmüştü.

Molina'nın geçen yıl ölen eşi Jill Gacsoine'den şu anda 41 yaşında olan Rachel adlı bir kızı bulunuyor.

Alfred Molina sevgilisi Jennifer Lee evlenirken gözyaşlarını tutamadı - 8
Yönetmenliğin yanı sıra senaristlik de yapan ve Walt Disney Animation Studios'un yaratıcı baş sorumlusu olan Jennifer Lee, Frozen filmiyle En İyi Animasyon dalında Oscar kazanmıştı.

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