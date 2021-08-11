Alfred Molina sevgilisi Jennifer Lee evlenirken gözyaşlarını tutamadı

11.08.2021 - 07:35
Birbirlerine sürekli sevgi gösterisinde bulunan çiçeği burnunda evlilerin bu coşkusu düğün boyu sürdü.
"BİZ ONA DÜNYAYI BORÇLUYUZ"
Jennifer Lee, kendisini Alfred Molina ile tanıştıran 36 yaşındaki oyuncu Jonathan Groff ile çekilen bir fotoğrafını da "Bu güzel, cömert ruh benim Alfred ile tanışma nedenim. Biz ona dünyayı borçluyuz" mesajını yazdı.
Alfred Molina ile Jennifer Lee, 2019 yılından bu yana birlikte. Çift, 2018 yılında tanışmış, bir yıl sonra da bu tanışıklık aşka dönüşmüştü.
Alfred Molina, ilk eşi Jill Gascoine ile 1986 yılında evlendi. Gascoine, geçen yıl Alzheimer nedeniyle 83 yaşında hayata veda etti. Molina ile Gascoine, bundan önce yollarını ayırıp bağımsız yaşamaya başlamış ancak evliliklerini kağıt üzerinde sürdürmüştü.
Molina'nın geçen yıl ölen eşi Jill Gacsoine'den şu anda 41 yaşında olan Rachel adlı bir kızı bulunuyor.