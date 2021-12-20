Ali Murat Altunmeşe'nin ölümüyle ilgili dikkat çeken ayrıntı: Psikolojik sorunları vardı!

Haberler 20.12.2021 - 13:47 | Son Güncelleme : 20.12.2021 - 14:16
Türk halk müziği sanatçısı İzzet Altınmeşe'nin 42 yaşındaki büyük oğlu Ali Murat Altunmeşe, dünhayatını kaybetti. Son olarak 'Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı' dizisinde rol alan, Şehir Tiyatroları oyuncusu Ali Murat Altunmeşe'nin ölüm haberi ailesini ve sevenlerini yıktı.
Mersin'de bulunan ünlü sanatçı İzzet Altınmeşe'nin oğlu Ali Murat Altunmeşe, merkez Yenişehir ilçesi Limonluk Mahallesi'nde kaldığı apartmanın 11'inci katından düşerek hayatını kaybetti.
"HALA ŞOKTAYIZ"
İzzet Altınmeşe'nin yakın arkadaşı sanatçı Selahattin Alpay, 2. Sayfa programına telefonla bağlanarak, "Kolumuz kanadımız kırıldı. İnançlı bir çocuktu nasıl oldu hâlâ şoktayız. Şu an Mersin'deler, yarın İstanbul'da defnedeceğiz. Allah ana ve babaları evlat acısıyla imtihan etmesin. Kendimi onun yarı babası olarak kabul ediyorum çünkü elimde büyüdü" dedi.
"İŞ BULMA KONUSUNDA ZORLUK ÇEKTİ"
Alpay ayrıca, "İzzet Altınmeşe bir ay önce Mersin'e gitti. Ali Murat da onları özlediği için 3-4 gün önce Mersin'e onların yanına gitmiş. Olay dayısının evinde oldu. Başı mı döndü tansiyonu mu çıktı bilmiyoruz. Kesin netice bugün sonuçlanır. Ali Murat'ın biraz hasta olduğunu biliyordum. İzzet Altınmeşe de 'Allah verdi Allah aldı' dedi. Biraz psikolojik sorunlarının olduğunu biliyorum. Efendi bir çocuktu ama iş bulma konusunda zorluk çekti" diye konuştu.
11'inci kattaki balkondan düşmesinin ardından çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi, sağlık görevlileri, yerde hareketsiz yatan Altunmeşe'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
OTOPSİ YAPILDI
Altunmeşe'nin cansız bedeni, otopsi için Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Yapılan otopsinin ardından Altunmeşe'nin cenazesi, yakınlarına teslim edildi.
CENAZE YARIN
İstanbul'a götürülen Ali Murat Altunmeşe'nin cenazesi, yarın ikindi vakti Göktürk Mezarlığı'nda toprağa verilecek.
CEM YILMAZ'DAN AÇIKLAMA
Öte yandan Altunmeşe'nin ölüm haberinin ardından ünlü komedyen ve oyuncu Cem Yılmaz, dün sosyal medya hesabından bir paylaşım yapmış, "Ali Murat kardeşimizin acı haberini aldım. Çok üzüldüm. Altınmeşe ailesine başsağlığı diliyorum. Allah sabır versin. Mekanı cennet olsun" ifadelerini kullanmıştı.
Ali Murat Altunmeşe'nin ölümünün ardından İstanbul Şehir Tiyatroları'ndan bir açıklama yapılmış, açıklamada, "Tiyatromuzun genç kuşak oyuncularından Ali Murat Altunmeşe’nin vefatından derin bir üzüntü içerisindeyiz. Şehir Tiyatroları ailesi olarak sanatçımıza rahmet, ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dileriz" denilmişti.
ALİ MURAT ALTUNMEŞE KİMDİR?
Ali Murat Altunmeşe, İzzet Altunmeşe'nin büyük oğludur. Kardeşi Fırat Altunmeşe (31) de oyuncudur. 1979 doğumlu olan Altunmeşe'nin yer aldığı bazı filmler şöyle: Ali Baba ve 7 Cüceler (2015), Bir Don Juan Öldürmek (2014).
Ali Murat Altunmeşe son olarak Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı dizisinde yer aldı.