Ali Sunal: Evde günlerim rüya gibi geçiyor

Nasıl geçiyor peki Narin'le günler?

Rüya gibi. Bizim evde hayat sabah 6'da kızımızın güler yüzüyle başlıyor. Salgını avantaja çevirdik, evden çıkmadığımız bu günlerde saniye saniye Narin'in her anına şahit olabiliyoruz.



Nasıl bir bebek Narin?

Sakin bir bebek diyebiliriz. Ancak hareketli, pek durası yok, bir an önce koşmak, her şeyi öğrenip tecrübe etmek ister gibi bir hali var. Çok meraklı bir kız. Her lafın içinde. Yeni mekanı, yeni insanı, yeni objeyi, gördüğü her yeni şeyi inceliyor. Hınzır bir gülüşü var...