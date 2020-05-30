Ali Sunal: Evde günlerim rüya gibi geçiyor

30.05.2020 - 09:24
İçinde bulunduğumuz korona günlerini nasıl yaşıyorsunuz? Neler yapıyorsunuz?
Bol bol Narin'le vakit geçiriyoruz. Onun programına göre birlikte kitap okuyoruz, aktiviteler yapıyoruz. Hiçbir anını kaçırmıyor olmak bizim için büyük şans.
Henüz çok erken belki ama kardeşi olmasını istiyor musunuz Narin'in?
İkimiz de kalabalık aile seviyoruz. Bu yüzden Narin'in kardeşi olmasını tabii ki istiyoruz.
Anne-baba olmak sizi nasıl biri yaptı?
N.S: Bizi tamamladığını düşünüyorum. Aslında Narin'le birlikte ben de büyüyorum.
A.S: Herkes gibi hayatta birçok hırsım varken simdi Narin'in bir gülümsemesiyle dünya benim oluyor.