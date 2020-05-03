Ali Sunal: Keşke o uçağa binmeseydik

Usta oyuncu Kemal Sunal'ın oğlu Ali Sunal, babasının ölümüyle ilgili, "Keşke o uçağa binmeseydik' ifadelerini kullandı.

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03.05.2020 - 15:24

Usta oyuncu Kemal Sunal'ın oğlu Ali Sunal, 2. Sayfa programına konuk oldu. Karantina günlerini eşi ve kızı Narin ile geçirdiğini söyleyen Ali Sunal, "Bu süreçte babanın filmlerini izliyor musun?" sorusuna, “Kaybettiğimizden beri izleyemiyorum, kızımla inşallah” diye yanıt verdi.







Kemal Sunal'ın ölümüyle ilgili de konuşan Sunal, "Hayatımda keşke demeyi hiç sevmem hatta kimsenin bu şekilde yaşamasını da istemem ama bazen 'keşke o uçağa binmeseydik' diyorum. Ama bununla yaşamam mümkün değil. O zaman kızıma karşı bu kadar güler yüzlü olamam böyle bir lüksüm yok" dedi.







Babasının özeline dikkat ettiğini ve ailece bu duruma saygı gösterdiklerini anlatan Sunal sözlerine şöyle devam etti: "Babamın bir çekmecesi vardı kitlerdi orayı. Ama kilidi görseniz değsen açılacak. Ama hiç ellemezdik. Tabii vefatından bir süre sonra orayı açtık."







Babasının tam bir halk kahramanı olduğunu söyleyen Sunal, "Babama burada kötü bir şey söylesek kaç kişiyi karşımıza alırız düşünebiliyor musunuz? Ama bu durum benim açımdan çok kolay değil çünkü özlem daha da artıyor" dedi.

Kemal Sunal,Trabzon'a giderken bindiği uçakta, kalkıştan hemen önce geçirdiği kalp krizi sonucu hayata veda etmişti.