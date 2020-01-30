Alica Ѕchmidt dünyanın en güzel atleti seçildi

Alman sporcu Alica Ѕchmidt, Busted Coverage dergisi tarafından yaşayan en güzel ve en seksi kadın atlet seçildi.

Avustralya menşeli Busted Coverage dergisinin kendisine bu seçimine ilişkin konuşan Ѕchmidt, sporun her şeyden önce geldiğini söyleyerek, "Böyle bir unvanı neden aldığımı bilmiyorum. Benim için spor her şeyden önce gelir. Koşularıma konsantre olmak istiyorum” dedi.