Alice Cooper: Johnny Depp tanıdığım en zararsız insan

"TANIDIĞIM EN TATLI İNSANLARDAN BİRİ"

Independent Türkçe'nin aktardığı habere göre,

Cooper "Johnny hayatımda tanıdığım en tatlı insanlardan biri" diyerek şu ifadeyi kullandı:

"O, tanıdığım en zararsız insan, bu yüzden diğer hikayelerin hiçbirine inanmıyorum çünkü onu tanıyorum ve onu tanıyan herkes bunu biliyor."