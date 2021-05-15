Alice Cooper: Johnny Depp tanıdığım en zararsız insan

Ünlü rock yıldızı Alice Cooper, eşi Amber Heard'a, evli oldukları dnemde şiidet uygulamakla suçlanan ünlü aktör Johnny Depp'i “Hayatımda tanıştığım en tatlı insanlardan biri” ifadeleriyle savundu.

15.05.2021 - 12:48

Alice Cooper: Johnny Depp tanıdığım en zararsız insan - 1
Rock grubu Hollywood Vampires'ta Johnny Depp'le birlikte sahne alan 73 yaşındaki şarkıcı Alice Cooper, yorumlarını Page Six'e bir röportaj verdi.
Alice Cooper: Johnny Depp tanıdığım en zararsız insan - 2

"TANIDIĞIM EN TATLI İNSANLARDAN BİRİ"

Independent Türkçe'nin aktardığı habere göre, 

Cooper "Johnny hayatımda tanıdığım en tatlı insanlardan biri" diyerek şu ifadeyi kullandı:

"O, tanıdığım en zararsız insan, bu yüzden diğer hikayelerin hiçbirine inanmıyorum çünkü onu tanıyorum ve onu tanıyan herkes bunu biliyor."

Alice Cooper: Johnny Depp tanıdığım en zararsız insan - 3

Bu yıl martta Depp'in, eski karısı Amber Heard'a saldırdığı sonucuna varan Yüksek Mahkeme kararını bozma talebi reddedilmişti.

Karayip Korsanları yıldızı geçen yıl The Sun'ı yayımlayan News Group Newspapers'a (NGN) Nisan 2018'de yayımlanan ve Depp'i "eşini döven biri” olarak nitelendiren yazının ardından dava açmıştı.

Alice Cooper: Johnny Depp tanıdığım en zararsız insan - 4

ROLÜNÜ KAYBETTİ

Yasal işlemlerin sonuçları, Depp'in yakında çıkacak Harry Potter spin-off filmi Fantastic Beasts 3'te kötü adam Gellert Grindelwald rolünden uzaklaştırılmasına neden oldu.

Casino Royale yıldızı Mads Mikkelsen onun rolünü alacak.

Alice Cooper: Johnny Depp tanıdığım en zararsız insan - 5

"DİNDAR BİR HIRİSTİYAN"

Röportajda Cooper, Depp'in kamusal kişiliğine rağmen "dindar bir Hıristiyan" olduğunu ekledi. İkilinin son zamanlarda konuşmamasına rağmen e-posta yazışmaları olduğunu söyledi.

Cooper grup arkadaşının gitar becerilerini övdü ve şöyle dedi:

"Johnny şaşırtıcı derecede iyi bir gitarist."

Alice Cooper: Johnny Depp tanıdığım en zararsız insan - 6
Cooper, Depp ve Aerosmith gitaristi Joe Perry 2015'te rock grubu Hollywood Vampires'ı kurmuştu.

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