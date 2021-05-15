Alice Cooper: Johnny Depp tanıdığım en zararsız insan

15.05.2021 - 12:48
"TANIDIĞIM EN TATLI İNSANLARDAN BİRİ"
Independent Türkçe'nin aktardığı habere göre,
Cooper "Johnny hayatımda tanıdığım en tatlı insanlardan biri" diyerek şu ifadeyi kullandı:
"O, tanıdığım en zararsız insan, bu yüzden diğer hikayelerin hiçbirine inanmıyorum çünkü onu tanıyorum ve onu tanıyan herkes bunu biliyor."
Bu yıl martta Depp'in, eski karısı Amber Heard'a saldırdığı sonucuna varan Yüksek Mahkeme kararını bozma talebi reddedilmişti.
Karayip Korsanları yıldızı geçen yıl The Sun'ı yayımlayan News Group Newspapers'a (NGN) Nisan 2018'de yayımlanan ve Depp'i "eşini döven biri” olarak nitelendiren yazının ardından dava açmıştı.
ROLÜNÜ KAYBETTİ
Yasal işlemlerin sonuçları, Depp'in yakında çıkacak Harry Potter spin-off filmi Fantastic Beasts 3'te kötü adam Gellert Grindelwald rolünden uzaklaştırılmasına neden oldu.
Casino Royale yıldızı Mads Mikkelsen onun rolünü alacak.
"DİNDAR BİR HIRİSTİYAN"
Röportajda Cooper, Depp'in kamusal kişiliğine rağmen "dindar bir Hıristiyan" olduğunu ekledi. İkilinin son zamanlarda konuşmamasına rağmen e-posta yazışmaları olduğunu söyledi.
Cooper grup arkadaşının gitar becerilerini övdü ve şöyle dedi:
"Johnny şaşırtıcı derecede iyi bir gitarist."