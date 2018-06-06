Alina Boz'un yaz hazırlığı

Son olarak Bölük filminde rol alan Alina Boz spora devam ediyor. Boz tatil öncesi zamanının büyük kısmını spor salonunda değerlendiriyor.
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Paramparça dizisinde canlandırdığı Hazal karakteriyle yıldızı parlayan Alina Boz, fazla kilolarından kurtuldu.
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Yaza sıkı hazırlanan 10 yaşındaki genç oyuncu vaktinin çoğunu spor salonunda geçiyor.
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Boz, önceki gün spor hocasıyla çektiği selfie pozunu Instagram hesabında paylaştı.
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Boz, o karenin altına “Hocam bir fotoğraf çekilebilir miyiz” notunu düştü.
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Öte yandan Boz'un son olarak Sezen Aksu'nun oğlu Mithatcan Özer'le birliktelik yaşadığı iddia edilmişti.