Alişan okulda özel park yeri iddialarına tepki gösterdi

Ünlü şarkıcı Alişan, geçtiğimiz günlerde, ölen kardeşinin çocuklarını okuldan alırken diğer velilerle arasında park krizi yaşandığına ilişkin iddialar sonrası açıklama yaptı. Çıkan haberleri yalanlayan Alişan, "Ne özel park alanım var, ne de şoförüm. Ben kimseden ayrıcalık istemem" dedi.

Haberler 17.10.2021 - 16:34

Alişan okulda özel park yeri iddialarına tepki gösterdi - 1

Temmuz ayında 41 yaşındaki kardeşi ve menajeri Selçuk Tektaş'ı corona virüs nedeniyle kaybeden ünlü şarkıcı Alişan (45), "Artık onlar benim çocuklarım" dediği yeğenlerine sahip çıkıyor.

Alişan, oğluyla aynı okulda okuyan iki yeğenini bizzat okula bırakıp alıyor.

Alişan okulda özel park yeri iddialarına tepki gösterdi - 2
Ancak ünlü şarkıcı hakkında dün bir iddia ortaya atıldı. Alişan'ın yeğenlerini okula almak için gittiği okulda park krizi yaşandığı ileri sürüldü. Okul çıkış saatinde park edecek yeri olmayan Levent'teki bir özel okulun hemen önünde Alişan'ın şoförü tarafından trafik konisi konarak, ünlü şarkıcıya özel yer tutulduğunu gören velilerin bu duruma tepki gösterdiği iddia edildi.
Alişan okulda özel park yeri iddialarına tepki gösterdi - 3

"KİMSEDEN AYRICALIK İSTEMEDİM"

Basına yansıyan haberlerin ardından Alişan, sosyal medyadan açıklama yaptı. Kimseden ayrıcalık istemediğini belirten Alişan, şu ifadeleri kullandı:

"Ne kadar büyük bir haber, ne kadar büyük bir yanlış. Alişan yeğenlerini almaya gitmiş de özel park yeri kullanmış! Herkesin her gün park ettiği yere boş diye park etmeye çalışmak büyük bir ayrıcalık ve yasadışı bir şey! Gerçekten bunu haber yapmak da büyük bir haber başarısı! Bu mübarek kandil günü bunu haber yapıp altına da vicdandan, merhametten, nasibini almamış herkesi Allah’a havale ediyorum... Biz acımızı sarmaya çalışıyoruz lütfen beni ve ailemi rahat bırakın... Ben ne kimseden ayrıcalık ne de başka bir şey istiyorum... Ne özel park alanım var ne de şoförüm... Sadece amacım yeğenlerimi okuldan almak her anne babanın yaptığı gibi... Ben kardeşimi kaybetmişim acıların en büyüğünü yaşamışım, yapacağınız hiçbir şey beni yaralamaz üzmez... Ama bu kadar merhametten, anlayıştan yoksun insan olması!"

Alişan okulda özel park yeri iddialarına tepki gösterdi - 4
Alişan, kardeşi Selçuk Tektaş'ın vefatının ardından yaptığı paylaşımda, "Abim bizi öksüz bıraktın, gittin... Sen benim kardeşimdin, neşemdin, arkadaşımdın, sırdaşımdın her şeyimdin... Ben şimdi sensiz ne yapacağım? Dualar ettik, şifalar gönderdik ama hiçbiri fayda etmedi... Allah'ım seni bizden daha çok istedi, yanına aldı... 2 çocuğum, 2 yeğenim vardı, şimdi 4 çocuğum var artık... Sen rahat uyu Eyşan'ım, Ceylan'ım, Merve’m bana emanet... Seni çok seviyorum abim... Yaşadığın sürece beni gururlandırdığın her an için sana teşekkür ederim... Seni bir daha görememek beni delirtiyor olsa da maneviyatını her zaman yaşatacağım Selçuk’um... Seni çok seviyorum. Allah’ım mekanını cennet eylesin inşallah..." ifadelerini kullanmıştı.
Alişan okulda özel park yeri iddialarına tepki gösterdi - 5
"SON NEFESİME KADAR YANINDAYIM"

Selçuk Tektaş, Instagram sayfasındaki son paylaşımını nisan ayında yapmış ve eşi Merve Tektaş'ın doğum gününü kutlamıştı. Tektaş, "Bugün benim canım aşkım, sevgilim, hayatımın anlamı, kızlarımın annesi, kısaca benim her şeyim doğmuş.Tam 13 yıldır beraberiz ve Rabbim'e ne kadar şükretsem az senin gibi bir hayat arkadaşına sahip olduğum İçin. Seni çok seviyorum meleğim son nefesime kadar hep yanındayım" mesajını yazmıştı.
Alişan okulda özel park yeri iddialarına tepki gösterdi - 6
Kardeşinin ölümünün ardından "2 çocuğum, 2 yeğenim vardı, şimdi 4 çocuğum var artık" diyen Alişan, yeğenleriyle yakından ilgileniyor.

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