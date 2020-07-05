Alişan ve ailesi kaza sonrası moral tatilinde

İstanbul’dan İzmir’e giderken takla atan Alişan ve ailesi, ölümden döndükleri o kazanın ardından moral tatiline çıktı. Bodrum’da görüntülenen aile, denizde keyifli anlar yaşadı.

05.07.2020 - 10:25

Alişan ve ailesi kaza sonrası moral tatilinde - 1

Alişan olarak tanınan şarkıcı Serkan Burak Tektaş, ailesiyle birlikte İstanbul’dan İzmir’e giderken Manisa’da kaza geçirerek ölümden dönmüştü. Kazadan, Alişan ile araçta bulunan eşi Buse Varol ve oğlu Burak (2) yara almadan kurtulurken, ailenin yabancı uyruklu çocuk bakıcısı olay hafif yaralanarak hastaneye kaldırılmıştı.

Alişan ve ailesi kaza sonrası moral tatilinde - 2

Hürriyet’in haberine göre, Alişan ve ailesi, geçtiğimiz cuma günü Bodrum’daki Flamme Beach’teydi. Şarkıcı, oğlu Burak’la denizde keyifli anlar yaşadı. İkinci bebeğine hamile olan eşi Buse Varol’un alışverişe çıktığını söyleyen Alişan, geçirdikleri kaza için de “Allah korudu” yorumunu yaptı.

Alişan ve ailesi kaza sonrası moral tatilinde - 3

Akşamüzeri plaja gelen Buse Varol, eşiyle denize girdi. 

Alişan ve ailesi kaza sonrası moral tatilinde - 4

Alişan, kaza sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, yolda seyir halindeyken ne olduğunu anlamadan aracın bariyerlere çarptığını ve devrildiğini söylemiş, "Büyük şok yaşadık, ölümden döndük. Hayatımda ilk kez kaza yapıyorum. Verilmiş sadakamız varmış. Sonra gördük ki aracın aksı kopmuş. Böyle bir aracın aksı nasıl kopabilir, hayret ediyorum" diye konuşmuştu.

Alişan ve ailesi kaza sonrası moral tatilinde - 5

Manisa'daki kazaya ilişkin jandarma raporunda Alişan'ın kontrolündeki aracın saatte 150 kilometre hızla ilerlediği ve devrildikten sonra 34 metre sürüklendiği bilgileri yer almıştı.

Alişan ve ailesi kaza sonrası moral tatilinde - 6
İşte kaza sonrasından yansıyanlar...
Alişan ve ailesi kaza sonrası moral tatilinde - 7
Alişan ve ailesi kaza sonrası moral tatilinde - 8
Alişan ve ailesi kaza sonrası moral tatilinde - 9
Alişan ve ailesi kaza sonrası moral tatilinde - 10
Alişan ve ailesi kaza sonrası moral tatilinde - 11

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