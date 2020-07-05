Alişan ve ailesi kaza sonrası moral tatilinde

05.07.2020 - 10:25
Alişan olarak tanınan şarkıcı Serkan Burak Tektaş, ailesiyle birlikte İstanbul’dan İzmir’e giderken Manisa’da kaza geçirerek ölümden dönmüştü. Kazadan, Alişan ile araçta bulunan eşi Buse Varol ve oğlu Burak (2) yara almadan kurtulurken, ailenin yabancı uyruklu çocuk bakıcısı olay hafif yaralanarak hastaneye kaldırılmıştı.
Hürriyet’in haberine göre, Alişan ve ailesi, geçtiğimiz cuma günü Bodrum’daki Flamme Beach’teydi. Şarkıcı, oğlu Burak’la denizde keyifli anlar yaşadı. İkinci bebeğine hamile olan eşi Buse Varol’un alışverişe çıktığını söyleyen Alişan, geçirdikleri kaza için de “Allah korudu” yorumunu yaptı.
Akşamüzeri plaja gelen Buse Varol, eşiyle denize girdi.
Alişan, kaza sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, yolda seyir halindeyken ne olduğunu anlamadan aracın bariyerlere çarptığını ve devrildiğini söylemiş, "Büyük şok yaşadık, ölümden döndük. Hayatımda ilk kez kaza yapıyorum. Verilmiş sadakamız varmış. Sonra gördük ki aracın aksı kopmuş. Böyle bir aracın aksı nasıl kopabilir, hayret ediyorum" diye konuşmuştu.
Manisa'daki kazaya ilişkin jandarma raporunda Alişan'ın kontrolündeki aracın saatte 150 kilometre hızla ilerlediği ve devrildikten sonra 34 metre sürüklendiği bilgileri yer almıştı.