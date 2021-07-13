Alişan, yoğun bakımdaki kardeşi Selçuk Tektaş için dua istedi

13.07.2021 - 11:34 | Son Güncelleme : 13.07.2021 - 11:42
Corona virüse yakalanan ve 21 gündür tedavi göre şarkıcı Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş'ın durumu ciddiyetini koruyor. Önceki gece Tektaş'ın tedavi gördüğü hastanenin önünde görütülenen Alişan ve eşi Buse Varol, arkadaşları ile birlikte müjdeli haberi beklemeye devam ediyor.
"TEK İSTEĞİMİZ DUA"
Milliyet'ten Seçkin Şenvardar'ın haberine göre, Alişan ve eşi hiçbir şekilde görüntü vermek istemezken, ünlü şarkıcı, ''Arkadaşlar bizi mazur görün, sizden tek isteğimiz dua etmeniz" dedi.
21 gün önce Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş'ın corona virüse yakalandığı ortaya çıkmıştı. Durumu ağırlaşınca Maslak'ta özel bir hastanede yoğun bakıma alınan ve entübe edilen 41 yaşındaki Tektaş'ın sağlık durumu ciddiyetini koruyor.
Alişan'ın eşi Buse Varol, Tektaş'la ilgili dün yeni bir sosyal medya paylaşımı yaptı. Varol, "Bir pazartesi daha… Mucizelere tanıklık edeceğimiz bir hafta olur inşallah" notunu düştü.
İKİ KIZ BABASI
Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş 12 Mayıs 1980 doğumlu. Evli ve iki kız babası olan Tektaş, 2009 yılında Merve Tektaş ile evlendi ve şarkıcı Alişan'ın menajerliğini yapıyor.