Alişan, yoğun bakımdaki kardeşi Selçuk Tektaş için dua istedi

Şarkıcı Alişan'ın corona virüse yakalanan kardeşi Selçuk Tektaş, durumu ağırlaşınca yoğun bakıma alınmıştı. Önceki gece eşi Buse Varol ile hastane önünde bekleyen Alişan, "Tek isteğimiz dua etmeniz" dedi.

13.07.2021 - 11:34 | Son Güncelleme : 13.07.2021 - 11:42

Alişan, yoğun bakımdaki kardeşi Selçuk Tektaş için dua istedi - 1

Corona virüse yakalanan ve 21 gündür tedavi göre şarkıcı Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş'ın durumu ciddiyetini koruyor. Önceki gece Tektaş'ın tedavi gördüğü hastanenin önünde görütülenen Alişan ve eşi Buse Varol, arkadaşları ile birlikte müjdeli haberi beklemeye devam ediyor.

Alişan, yoğun bakımdaki kardeşi Selçuk Tektaş için dua istedi - 2

"TEK İSTEĞİMİZ DUA" 

Milliyet'ten Seçkin Şenvardar'ın haberine göre, Alişan ve eşi hiçbir şekilde görüntü vermek istemezken, ünlü şarkıcı, ''Arkadaşlar bizi mazur görün, sizden tek isteğimiz dua etmeniz" dedi.

Alişan, yoğun bakımdaki kardeşi Selçuk Tektaş için dua istedi - 3
NE OLMUŞTU? 

21 gün önce Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş'ın corona virüse yakalandığı ortaya çıkmıştı. Durumu ağırlaşınca Maslak'ta özel bir hastanede yoğun bakıma alınan ve entübe edilen 41 yaşındaki Tektaş'ın sağlık durumu ciddiyetini koruyor.

Alişan, yoğun bakımdaki kardeşi Selçuk Tektaş için dua istedi - 4

Alişan'ın eşi Buse Varol, Tektaş'la ilgili dün yeni bir sosyal medya paylaşımı yaptı. Varol, "Bir pazartesi daha… Mucizelere tanıklık edeceğimiz bir hafta olur inşallah" notunu düştü.

Alişan, yoğun bakımdaki kardeşi Selçuk Tektaş için dua istedi - 5

İKİ KIZ BABASI

Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş 12 Mayıs 1980 doğumlu. Evli ve iki kız babası olan Tektaş, 2009 yılında Merve Tektaş ile evlendi ve şarkıcı Alişan'ın menajerliğini yapıyor.

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