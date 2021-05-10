Alişan'ın eşi Buse Varol'a dolandırıcı tuzağı

Şarkıcı Alişan'ın oyuncu eşi Buse Varol'un hesabı hack'lendi. Hesabı çalan dolandırıcılar için açıklama yapan Varol, "Siber suçlara şikayet ettik. Tüm bilgileri elimde" dedi.

10.05.2021 - 09:52

Alişan'ın eşi Buse Varol'a dolandırıcı tuzağı - 1
Şarkıcı Alişan'ın oyuncu eşi Buse Varol'un Instagram hesabı hack'lenerek takipçilerine bir banka hesabına para yatırmaları için çağrıda bulunuldu.
Alişan'ın eşi Buse Varol'a dolandırıcı tuzağı - 2
Ancak kısa süre sonra Varol'un hesabının çalındı bu paylaşımın dolandırıcılar tarafından yapıldığı anlaşıldı.


Alişan'ın eşi Buse Varol'a dolandırıcı tuzağı - 3
Sonrasında hesabını geri alan Varol, konuyla ilgili "Gece iki de hack'lendim. O saatten beri uyumadım. Hesabımı geri aldım" dedi.


Alişan'ın eşi Buse Varol'a dolandırıcı tuzağı - 4
Varol sözlerini şöyle sürdürdü: "Siber suçlara şikayet ettik. Bu suçu işleyen yaşları küçük, üç beş kişinin fotoğraflarına kadar tüm bilgileri elimde. Pazartesi hepsini açıklayacağım"


Alişan'ın eşi Buse Varol'a dolandırıcı tuzağı - 5
Öte yandan hacker'ların Alişan'a da, "Eşinizin hesabı elimizde" diye mesaj attıkları ortaya çıktı.

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