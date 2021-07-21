Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş son yolculuğuna uğurlandı

"SON NEFESİME KADAR YANINDAYIM"



Selçuk Tektaş, Instagram sayfasındaki son paylaşımını nisan ayında yapmış ve eşi Merve Tektaş'ın doğum gününü kutlamıştı. Tektaş'ın, "Bugün benim canım aşkım, sevgilim, hayatımın anlamı, kızlarımın annesi, kısaca benim her şeyim doğmuş.Tam 13 yıldır beraberiz ve Rabbim'e ne kadar şükretsem az senin gibi bir hayat arkadaşına sahip olduğum İçin. Seni çok seviyorum meleğim son nefesime kadar hep yanındayım" mesajı görenleri duygulandırdı.