Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş son yolculuğuna uğurlandı

Ünlü şarkıcı Alişan'ın kardeşi ve aynı zamanda menajeri olan Selçuk Tektaş, Teşvikiye Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

21.07.2021 - 15:12 | Son Güncelleme : 21.07.2021 - 15:46

Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş son yolculuğuna uğurlandı - 1
Ünlü şarkıcı Alişan'ın corona virüse yakalanan ve yoğun bakımda entübe edilen kardeşi Selçuk Tektaş'tan acı haber geldi. 41 yaşındaki Tektaş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve yaşamını yitirdi.
Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş son yolculuğuna uğurlandı - 2
Tedavi süresince kardeşini yalnız bırakmayan Alişan ve ailesi, acı haberin ardından cenazeyi teslim aldı. Tektaş'ın naaşı, omuzlar üzerinde Teşvikiye Camii'ne getirildi.
Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş son yolculuğuna uğurlandı - 3
Cenaze törenine Selçuk Tektaş'ın ailesi, sevenleri ve yakınlarının yanı sıra Çağla Şikel, Bülent Serttaş, Burhan Çaçan gibi sanat dünyasından çok sayıda kişi katıldı.
Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş son yolculuğuna uğurlandı - 4
Alişan, kardeşinin naaşının yanından ayrılmadı. Tektaş'ın naaşının üzerine Fenerbahçe bayrağı konuldu.
Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş son yolculuğuna uğurlandı - 5
Alişan ve yakınları taziyeleri kabul etti. Zaman zaman ayakta durmakta zorlanan yakınları, gözyaşlarını tutamadı.
Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş son yolculuğuna uğurlandı - 6
Camiye gelenlerden helallik istendikten sonra cenaze namazı kılındı, Selçuk Tektaş'ın naaşı sevenleri tarafından omuzlarda taşındı.
Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş son yolculuğuna uğurlandı - 7
Selçuk Tektaş'ın naaşı kılınan cenaze namazının ardından Feriköy Mezarlığı'na defnedildi.
Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş son yolculuğuna uğurlandı - 8
"ALLAH AŞKINA AŞI OLUN" 

Cenazeye katılan şarkıcı Bülent Şerttaş, "Alişan'ı anlayabiliyorum. Anneyi babayı tabii şu an anlayamıyorum, evlat. Allah kimseye yaşatmasın. Nur içinde yatsın. Buradaki herkes 'Böyle bir insan tanımadık. Böyle güzel insan tanımadık' diyor Allah aşkına aşı olun. Şu dertten kurtulalım, bakın gencecik insanlar gidiyor, lütfen aşı olun" dedi.

Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş son yolculuğuna uğurlandı - 9
"ÖLÜM HEPİMİZ İÇİN AMA GENÇ OLMASI HEPİMİZİ ÇOK ÜZDÜ" 

Şarkıcı Burhan Çaçan da "Allah anasına babasına sabır  versin. Alişan kardeşime sabır versin. Ölüm hepimiz için ama genç olması gerçekten hepimizi çok üzdü. Ben de Covid geçirdim. Kimisi hafif geçiriyor, kimisinin akciğerine iniyor. Kardeşimin de öyle olmuş akciğerlere inmiş, dikkat etmek gerekiyor" diye konuştu.

Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş son yolculuğuna uğurlandı - 10
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN BAŞ SAĞLIĞI MESAJI

Vefat haberinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sanatçı Alişan ile telefonda görüşerek kardeşi Selçuk Tektaş’ın vefatı nedeniyle taziyelerini iletti. Görüşmede, Selçuk Tektaş’a Allah’tan rahmet, ailesine ve dostlarına baş sağlığı temennisinde bulundu.
Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş son yolculuğuna uğurlandı - 11

ÜNLÜ İSİMLER YASA BOĞULDU

Alişan'ın bir dönem sıkı dost olduğu Özcan Deniz, "Acınızı tüm samimiyetimle paylaşıyorum. Allah sabırlar versin. Mekanı cennet olsun. Çok üzüldüm" mesajını paylaştı.

Alişan'ın yakın arkadaşı Demet Akalın, "Çok inanmıştık. Dönecektin geri. Rabbim ailene sabır versin. Gitti koca yürekli çocuk" ifadelerini kullandı.

Seda Sayan ise, "Üzüntümü ifade edebilecek durumda değilim. Allahım sabır metanet versin. Başınız sağolsun. Rabbim mekanını cennet eylesin. Alişan ın kardeşi Selçuk aramızdan ayrıldı, üzerine nurlar yağsın" dedi.

Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş son yolculuğuna uğurlandı - 12

"SON NEFESİME KADAR YANINDAYIM"

Selçuk Tektaş, Instagram sayfasındaki son paylaşımını nisan ayında yapmış ve eşi Merve Tektaş'ın doğum gününü kutlamıştı. Tektaş'ın, "Bugün benim canım aşkım, sevgilim, hayatımın anlamı, kızlarımın annesi, kısaca benim her şeyim doğmuş.Tam 13 yıldır beraberiz ve Rabbim'e ne kadar şükretsem az senin gibi bir hayat arkadaşına sahip olduğum İçin. Seni çok seviyorum meleğim son nefesime kadar hep yanındayım" mesajı görenleri duygulandırdı.

Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş son yolculuğuna uğurlandı - 13

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