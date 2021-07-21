Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş son yolculuğuna uğurlandı

21.07.2021 - 15:12 | Son Güncelleme : 21.07.2021 - 15:46
ÜNLÜ İSİMLER YASA BOĞULDU
Alişan'ın bir dönem sıkı dost olduğu Özcan Deniz, "Acınızı tüm samimiyetimle paylaşıyorum. Allah sabırlar versin. Mekanı cennet olsun. Çok üzüldüm" mesajını paylaştı.
Alişan'ın yakın arkadaşı Demet Akalın, "Çok inanmıştık. Dönecektin geri. Rabbim ailene sabır versin. Gitti koca yürekli çocuk" ifadelerini kullandı.
Seda Sayan ise, "Üzüntümü ifade edebilecek durumda değilim. Allahım sabır metanet versin. Başınız sağolsun. Rabbim mekanını cennet eylesin. Alişan ın kardeşi Selçuk aramızdan ayrıldı, üzerine nurlar yağsın" dedi.
"SON NEFESİME KADAR YANINDAYIM"
Selçuk Tektaş, Instagram sayfasındaki son paylaşımını nisan ayında yapmış ve eşi Merve Tektaş'ın doğum gününü kutlamıştı. Tektaş'ın, "Bugün benim canım aşkım, sevgilim, hayatımın anlamı, kızlarımın annesi, kısaca benim her şeyim doğmuş.Tam 13 yıldır beraberiz ve Rabbim'e ne kadar şükretsem az senin gibi bir hayat arkadaşına sahip olduğum İçin. Seni çok seviyorum meleğim son nefesime kadar hep yanındayım" mesajı görenleri duygulandırdı.