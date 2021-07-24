Alışveriş yaptıkça para kazandıran yarışma Star Market başlıyor

CUMARTESİ AKŞAMLARI ÜNLÜLER YARIŞACAK

Star Market, ezber bozan bir alışveriş yarışını evlerinize getiriyor. Daha önce hiç böyle bir market görmediniz. Bu markette para harcamak yok; eğlence var, rekabet var, koşturma var, ödül var. Hafta içi her gün 3 çiftin yarışacağı Star Market’in cumartesi akşamı yayınlanacak özel bölümünde ise ekranlardan tanıdığınız ve hayranı olduğunuz ünlü isimler olacak.