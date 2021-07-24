Alışveriş yaptıkça para kazandıran yarışma Star Market başlıyor

ntv.com.tr 24.07.2021 - 11:47
Star ekranında yayınlanmaya başlayacak olan yeni yarışma programı Star Market’ ilk bölümüyle 26 Temmuz Pazartesi saat 16.45’te ekrana gelecek.
Alışveriş yaptıkça para harcamak yerine para kazanacağınız, en pahalı sepetleri doldurmak için mücadele edeceğiniz yarışması Ufuk Özkan sunuyor.
Yapımcılığını Global Medya’nın üstlendiği Star Market’te, her bölüm iki kişiden oluşan üç takım etaplar boyunca süre toplamak için yarışacak. Yarı finalde en pahalı alışverişi yapan takım, finalde 3 soru cevaplayarak her gün 10 bin liralık ödül için mücadele edecek.
BÜYÜK ALIŞVERİŞ BAŞLIYOR
Her bölüm üç takım kıyasıya bir yarışa girecek. Yarışmacılar, etaplar boyunca kimi zaman sorulara cevap vererek, kimi zaman da kendilerinden istenen ürünleri marketin içinde bulmaya çalışacaklar. “Büyük Alışveriş” adı verilen ‘yarı final’ etabı için rakiplerinden daha fazla süre toplamaya çalışan yarışmacılar, keyifli ve eğlenceli bir serüveni evlerinize taşıyacak.
CUMARTESİ AKŞAMLARI ÜNLÜLER YARIŞACAK
Star Market, ezber bozan bir alışveriş yarışını evlerinize getiriyor. Daha önce hiç böyle bir market görmediniz. Bu markette para harcamak yok; eğlence var, rekabet var, koşturma var, ödül var. Hafta içi her gün 3 çiftin yarışacağı Star Market’in cumartesi akşamı yayınlanacak özel bölümünde ise ekranlardan tanıdığınız ve hayranı olduğunuz ünlü isimler olacak.
“SUPERMARKET SWEEP” ŞİMDİ TÜRKİYE’DE!
İlk olarak “Supermarket Sweep” adıyla 1965 yılında Amerika’da yayınlanmaya başlayan Star Market, kısa sürede milyonların gözdesi haline geldi. Daha sonra İngiltere ve Yunanistan’da da yayınlanan yarışma, şimdi Türkiye’de.
Ufuk Özkan’ın sunumuyla Star Market 26 Temmuz Pazartesi saat 16.45’te Star’da.