Alkol tedavisi gören Ben Affleck sessizliğini bozdu

Yaklaşık 2 aydır yeniden alkol tedavisi görmeye başlayan dünyaca ünlü oyuncu Ben Affleck, “Ailem ve kendim için savaşıyorum” dedi.
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Alkol bağımlılığı nedeniyle daha önce iki kez tedavi gören ve yaklaşık iki ay önce yeniden tedaviye başlayan Ben Affleck sessizliğini bozdu.
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Üç çocuğunun annesi Jennifer Garner’la bağımlılığı yüzünden ayrıldığı iddia edilecek 46 yaşındaki oyuncu Instagram'dan açıklamalardan bulundu.
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Affleck yaşadığı süreci “Yaşam boyu devam edecek zor bir mücadele” olarak tanımladı.
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Affleck açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Ailem, meslektaşlarım ve hayranlarımın desteğiyle güç kazandım. Bu, bana güç ve alkol sorunumu konuşmak için cesaret verdi."
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"Ailem ve kendim için savaşıyorum. Aynı tecrübeleri yaşayan pek çok insan bana ulaştı. İlham veren mücadelelerinden etkilendim."
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"Bir bağımlı olduğunuzu kabul edip, söylemek zayıflık değildir! Artık yalnız hissetmiyorum. Umarım ben de birilerinin yolunu aydınlatırım.”