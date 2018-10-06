NTV

Alkol tedavisi gören Ben Affleck sessizliğini bozdu

Yaklaşık 2 aydır yeniden alkol tedavisi görmeye başlayan dünyaca ünlü oyuncu Ben Affleck, “Ailem ve kendim için savaşıyorum” dedi.

  • 1

    Alkol bağımlılığı nedeniyle daha önce iki kez tedavi gören ve yaklaşık iki ay önce yeniden tedaviye başlayan Ben Affleck sessizliğini bozdu.
  • 2

    Üç çocuğunun annesi Jennifer Garner’la bağımlılığı yüzünden ayrıldığı iddia edilecek 46 yaşındaki oyuncu Instagram'dan açıklamalardan bulundu.
  • 3


    Affleck yaşadığı süreci “Yaşam boyu devam edecek zor bir mücadele” olarak tanımladı.
  • 4

    Affleck açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Ailem, meslektaşlarım ve hayranlarımın desteğiyle güç kazandım. Bu, bana güç ve alkol sorunumu konuşmak için cesaret verdi."
  • 5

    "Ailem ve kendim için savaşıyorum. Aynı tecrübeleri yaşayan pek çok insan bana ulaştı. İlham veren mücadelelerinden etkilendim."
  • 6

    "Bir bağımlı olduğunuzu kabul edip, söylemek zayıflık değildir! Artık yalnız hissetmiyorum. Umarım ben de birilerinin yolunu aydınlatırım.”
NTV FOTO'DA ARA

ARAMADAN ESC TUŞU İLE ÇIKABİLİRSİNİZ

ARAMA İÇİN ENTER YAP

×Kapat

Bir Şehir Seçin