Alkollü otomobil kullanan Amerikan futbolcusu Henry Ruggs, bir kadının ve köpeğin ölümüne neden oldu

Dünyanın en ünlü Amerikan futbolcularından olan Henry Ruggs, salı günü karıştığı kazada bir kadının feci şekilde ölmesine neden oldu.

Haberler 05.11.2021 - 10:12

Alkollü otomobil kullanan Amerikan futbolcusu Henry Ruggs, bir kadının ve köpeğin ölümüne neden oldu - 1

NFL Las Vegas Raiders oyuncusu Henry Ruggs III, geçtiğimiz salı günü büyük bir trafik kazası geçirdi. Ruggs'ın neden olduğu kazada bir kadın ve köpeği aracı içinde yanarak can verdi.

Alkollü otomobil kullanan Amerikan futbolcusu Henry Ruggs, bir kadının ve köpeğin ölümüne neden oldu - 2

Bölge başsavcısı Eric Bauman, Henry Ruggs'ın 156 MPH (251 km) hızla gittiğini, kanında alkol oranının legal limitten iki kat daha fazla olduğunu ve 23 yaşındaki bir kadın ile köpeğinin ölümüne yol açtığını söyledi.

Alkollü otomobil kullanan Amerikan futbolcusu Henry Ruggs, bir kadının ve köpeğin ölümüne neden oldu - 3

Öte yandan Henry Ruggs'ın arabasında dolu bir silah da bulundu.

Alkollü otomobil kullanan Amerikan futbolcusu Henry Ruggs, bir kadının ve köpeğin ölümüne neden oldu - 4

Görgü tanıkları kazada yanarak hayatını kaybeden 23 yaşındaki Tina Tintor'un çığlıklar içinde kaldığını ve alevlerden dolayı kimsenin talihsiz kadına yardım edemediğini ifade etti.

Alkollü otomobil kullanan Amerikan futbolcusu Henry Ruggs, bir kadının ve köpeğin ölümüne neden oldu - 5

Henry Ruggs III ilk duruşmasına tekerlekli sandalyede katıldı.

Alkollü otomobil kullanan Amerikan futbolcusu Henry Ruggs, bir kadının ve köpeğin ölümüne neden oldu - 6

Ruggs, 2 ila 20 yıl arasında hapis cezasıyla karşı karşıya kaldı. Kefareti 150.000 dolar olarak belirlenen Ruggs'ın ikinci duruşması 10 Kasım'da görülecek.

Alkollü otomobil kullanan Amerikan futbolcusu Henry Ruggs, bir kadının ve köpeğin ölümüne neden oldu - 7

Kaza anından ve yerinden fotoğraflar...

Alkollü otomobil kullanan Amerikan futbolcusu Henry Ruggs, bir kadının ve köpeğin ölümüne neden oldu - 8
Alkollü otomobil kullanan Amerikan futbolcusu Henry Ruggs, bir kadının ve köpeğin ölümüne neden oldu - 9
Alkollü otomobil kullanan Amerikan futbolcusu Henry Ruggs, bir kadının ve köpeğin ölümüne neden oldu - 10
Alkollü otomobil kullanan Amerikan futbolcusu Henry Ruggs, bir kadının ve köpeğin ölümüne neden oldu - 11
Alkollü otomobil kullanan Amerikan futbolcusu Henry Ruggs, bir kadının ve köpeğin ölümüne neden oldu - 12
Alkollü otomobil kullanan Amerikan futbolcusu Henry Ruggs, bir kadının ve köpeğin ölümüne neden oldu - 13

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