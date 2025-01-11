Alkolün az bilinen zararı! Endokrinoloji uzmanı uyardı: Sizden bilerek gizleniyor
Alkolün genel sağlık üzerindeki ciddi zararları, daha önce yapılan birçok bilimsel araştırma ile kanıtlandı. Uzmanlar, alkolün tamamen bırakılması durumunda uyku kalitesinin artması, kilo kaybı ve ruh halinin iyileşmesi gibi vücut değişimlerinin görülebileceğini ifade ediyor. Genel Cerrah Vivek Murthy, alkolün ABD'de önlenebilir kanser nedenleri arasında üçüncü sırada yer aldığını belirtirken, Endokrinoloji Uzmanı Courtney Smith ise alkolün hücrelerin DNA'sına zarar verdiğine ve faydalı minerallerin emilimini azalttığına dikkat çekti.
"Alkol, vücudun her bölümünde kanser riskini artırabilir" diyen Smith, ''Bu risk, ağızdan rektuma kadar tüm sindirim sisteminize yayılır. Ağız kanseri, gırtlak kanseri, boğaz kanseri, yemek borusu kanseri, kolon kanseri ve rektal kanser gibi ölümcül hastalıklara yakalanma olasılığınız ciddi oranda yükselir'' ifadelerini kullandı.