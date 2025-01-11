Alkolün az bilinen zararı! Endokrinoloji uzmanı uyardı: Sizden bilerek gizleniyor

Alkolün genel sağlık üzerindeki ciddi zararları, daha önce yapılan birçok bilimsel araştırma ile kanıtlandı. Uzmanlar, alkolün tamamen bırakılması durumunda uyku kalitesinin artması, kilo kaybı ve ruh halinin iyileşmesi gibi vücut değişimlerinin görülebileceğini ifade ediyor. Genel Cerrah Vivek Murthy, alkolün ABD'de önlenebilir kanser nedenleri arasında üçüncü sırada yer aldığını belirtirken, Endokrinoloji Uzmanı Courtney Smith ise alkolün hücrelerin DNA'sına zarar verdiğine ve faydalı minerallerin emilimini azalttığına dikkat çekti.

Alkolün az bilinen zararı! Endokrinoloji uzmanı uyardı: Sizden bilerek gizleniyor - 1

"Alkol, vücudun her bölümünde kanser riskini artırabilir" diyen Smith, ''Bu risk, ağızdan rektuma kadar tüm sindirim sisteminize yayılır. Ağız kanseri, gırtlak kanseri, boğaz kanseri, yemek borusu kanseri, kolon kanseri ve rektal kanser gibi ölümcül hastalıklara yakalanma olasılığınız ciddi oranda yükselir'' ifadelerini kullandı.

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Alkolün az bilinen zararı! Endokrinoloji uzmanı uyardı: Sizden bilerek gizleniyor - 2

Smith'e göre, eğer alkolü bırakmak istiyorsanız, bunu kalıcı bir yaşam tarzı değişikliği olarak düşünmelisiniz. Alkol tüketiminin güvenli bir miktarının olmadığını vurgulayan uzman, her seviyenin kanser riskini artırdığına dikkat çekti.

Alkolün az bilinen zararı! Endokrinoloji uzmanı uyardı: Sizden bilerek gizleniyor - 3

Amerikan Kanser Araştırmaları Derneği, Eylül ayında alkol tüketiminin tüm kanser vakalarının yüzde 5'ine neden olduğunu belirtmişti. Ayrıca yapılan bir araştırmaya göre, Amerikalıların yüzde 51'i, alkolün kanser riskini artırdığını bilmiyor. Alkolün zararlarının medyada kasıtlı olarak gizlendiğini öne süren Smith, "Alkol, kanserin bilinen bir kaynağıdır. Alkollü içecek şirketleri, bu gerçeğin yayılmaması için büyük paralar harcıyor" dedi.

Alkolün az bilinen zararı! Endokrinoloji uzmanı uyardı: Sizden bilerek gizleniyor - 4

Alkol, hücrelerin DNA'sına zarar veren bir toksin olan asetaldehite dönüşür. Bu toksin, oksidatif stresi artırarak kanser riskini yükseltir. Alkol, hormonları etkileyerek hücre büyümesini ve bölünmesini de değiştirebilir. Bu durum, kanser gelişimi için uygun bir ortam yaratır. Aşırı alkol tüketimi; demir, selenyum, folat ve birçok vitaminin emilimini engeller.

Alkolün az bilinen zararı! Endokrinoloji uzmanı uyardı: Sizden bilerek gizleniyor - 5

Alkol tüketiminin meme kanseriyle doğrudan bir bağlantısı olduğuna dikkat çeken Smith, "Alkol, östrojen seviyelerini artırarak meme dokusunda değişikliklere yol açar ve DNA'ya zarar verir. Kadınlarda meme kanseri riskinin artmasının nedeni budur'' ifadelerini kullandı.

Alkolün az bilinen zararı! Endokrinoloji uzmanı uyardı: Sizden bilerek gizleniyor - 6

Meme kanseri vakalarının yaklaşık altıda biri, alkol tüketimiyle ilişkilidir. Northwell Health Kanser Enstitüsü'nde onkolog olan Dr. Cindy Cen, bu zararın çoğu kişi tarafından bilinmediğini belirtti.

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