Alkolün az bilinen zararı! Endokrinoloji uzmanı uyardı: Sizden bilerek gizleniyor

Amerikan Kanser Araştırmaları Derneği, Eylül ayında alkol tüketiminin tüm kanser vakalarının yüzde 5'ine neden olduğunu belirtmişti. Ayrıca yapılan bir araştırmaya göre, Amerikalıların yüzde 51'i, alkolün kanser riskini artırdığını bilmiyor. Alkolün zararlarının medyada kasıtlı olarak gizlendiğini öne süren Smith, "Alkol, kanserin bilinen bir kaynağıdır. Alkollü içecek şirketleri, bu gerçeğin yayılmaması için büyük paralar harcıyor" dedi.