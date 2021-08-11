Alla Perkova boyundan uzun saçlarını hiç kestirmedi

Saçlarıyla rapunzel lakabını alan Ukrayna'lı Alla Perkova, neredeyse 165 cm uzunluğunda olan saçlarıyla sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çekti. Binlerce takipçisi olan Perkova sosyal medyada sıklıkla paylaşım yapıyor. Saçlarıyla dikketleri üzerine çeken Perkova, bu sayede Victoria's Secret ve ABD'li oyuncu ve müzisyen Jared Leto ile çalıştı.

ntv.com.tr 11.08.2021 - 14:30

Alla Perkova boyundan uzun saçlarını hiç kestirmedi - 1

Ukrayna’nın Odessa şehrinde yaşayan ve avukat olan Alla Perkova, saçlarını küçüklüğünden beri hiç kestirmedi.

Alla Perkova boyundan uzun saçlarını hiç kestirmedi - 2

Saçlarına sürekli bakım yapan ve uzamasını sağlayan Perkova, Instagram’da 34 bin takipçiye ulaştı.

Alla Perkova boyundan uzun saçlarını hiç kestirmedi - 3

Saçlarını hiç kestirmeden ve saç uzatma ürünlerini kullanmadan uzattığını söyleyen 37 yaşındaki Perkova, ünlü isimlerinde dikkatini çektiği için doğal saçlarıyla gurur duyuyor.

Alla Perkova boyundan uzun saçlarını hiç kestirmedi - 4

Saçlarının boyunu 165 cm’ye kadar uzatmayı başaran Perkova 160’lık boyunu geçen saçlarının daha fazla uzamasını ve dikkat çekmesini istiyor.

Alla Perkova boyundan uzun saçlarını hiç kestirmedi - 5

Alla, sosyal medyadaki hayranlarından aldığı olumlu tepkileriden oldukça mutlu. Ara sıra olumsuz geri bildirimler alsa da paylaşım yapmaktan vazgeçmiyor.

Alla Perkova boyundan uzun saçlarını hiç kestirmedi - 6
Gün içerisinde saçlarının kendisini zorlamadığını söyleyen Perkova, yalnızca yürerken saçlarına takılmamak için dikkat etmesi gerektiğini söyledi.
Alla Perkova boyundan uzun saçlarını hiç kestirmedi - 7

Ailesi de kadının saçlarını uzatmaya çok destek veriyor. Annesi, hayatı boyunca saç uzunluğunu korumasına yardım etmekten gurur duyuyor.

Alla Perkova boyundan uzun saçlarını hiç kestirmedi - 8

Alla'nın kocası Edward da onun uzun saçlarını çok seviyor. Kocasıyla 10 yıldır evli olan Perkova, kocasının saçlarını çok beğendiğini ve ona saçlarını uzatmasında destek olduğunu söyledi.

Alla Perkova boyundan uzun saçlarını hiç kestirmedi - 9

Saçlarını iki günde bir yıkayan Perkova, normal saçlar için kullanılan doğal şampuanları kullandığını aktardı. 

Alla Perkova boyundan uzun saçlarını hiç kestirmedi - 10

Saç maskesi veya yağları çok az kullandığını söyleyen Perkova, uçlarından az da olsa saçını hiç kestirmediğini söylüyor.

Alla Perkova boyundan uzun saçlarını hiç kestirmedi - 11

Alla, "Bazı insanlar saçımı normal uzunlukta kestirmemi ve öyle kullanmam gerektiğini söylüyor ama kimse bunun nasıl hissettirdiğini bilmiyor" dedi.

Alla Perkova boyundan uzun saçlarını hiç kestirmedi - 12

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