Alla Perkova boyundan uzun saçlarını hiç kestirmedi

ntv.com.tr 11.08.2021 - 14:30
Ukrayna’nın Odessa şehrinde yaşayan ve avukat olan Alla Perkova, saçlarını küçüklüğünden beri hiç kestirmedi.
Saçlarına sürekli bakım yapan ve uzamasını sağlayan Perkova, Instagram’da 34 bin takipçiye ulaştı.
Saçlarını hiç kestirmeden ve saç uzatma ürünlerini kullanmadan uzattığını söyleyen 37 yaşındaki Perkova, ünlü isimlerinde dikkatini çektiği için doğal saçlarıyla gurur duyuyor.
Saçlarının boyunu 165 cm’ye kadar uzatmayı başaran Perkova 160’lık boyunu geçen saçlarının daha fazla uzamasını ve dikkat çekmesini istiyor.
Alla, sosyal medyadaki hayranlarından aldığı olumlu tepkileriden oldukça mutlu. Ara sıra olumsuz geri bildirimler alsa da paylaşım yapmaktan vazgeçmiyor.
Ailesi de kadının saçlarını uzatmaya çok destek veriyor. Annesi, hayatı boyunca saç uzunluğunu korumasına yardım etmekten gurur duyuyor.
Alla'nın kocası Edward da onun uzun saçlarını çok seviyor. Kocasıyla 10 yıldır evli olan Perkova, kocasının saçlarını çok beğendiğini ve ona saçlarını uzatmasında destek olduğunu söyledi.
Saçlarını iki günde bir yıkayan Perkova, normal saçlar için kullanılan doğal şampuanları kullandığını aktardı.
Saç maskesi veya yağları çok az kullandığını söyleyen Perkova, uçlarından az da olsa saçını hiç kestirmediğini söylüyor.
Alla, "Bazı insanlar saçımı normal uzunlukta kestirmemi ve öyle kullanmam gerektiğini söylüyor ama kimse bunun nasıl hissettirdiğini bilmiyor" dedi.