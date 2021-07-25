Almanya kadın jimnastik takımı sporun 'cinselleştirilmesini' protesto etmek için mayo giymiyor

MAYO GELENEĞİNİ YIKMAK İSTİYORLAR

1970’lere geri dönüldüğünde kadın jimnastikçilerin bikini şeklinde esnek kıyafetlerle yarışlara katıldığı görülüyor. Bugün de müsabakalarda mayo ile performans sergileniyor. Ancak Elisabeth Seitz, Kim Bui, Pauline Schafer ve Sarah Voss’tan oluşan Alman kadın jimnastik takımı, bu geleneği yıkmaya karar verdi.

Sporcular, 2021 Tokyo Olimpiyatları’na mayo ile değil, bacaklarını da örten kıyafetlerle katılıyor.