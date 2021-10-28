Almanya’da Sakal Olimpiyatları düzenlendi

Dünyanın dört bir yanından insanlar, en çekişmeli sakal müsabakası için Almanya’da bir araya geldi. 100'den fazla katılımcı, sakallarını yarıştırmak üzere, 2021 Dünya Sakal ve Bıyık Şampiyonası için Bavyera eyaltinin Eging am See kasabasında buluştu.

Haberler 28.10.2021 - 10:56

Almanya’da Sakal Olimpiyatları düzenlendi - 1

Dünyanın dört bir yanından insanlar, en çekişmeli sakal müsabakası için Almanya’da bir araya geldi. Geçen hafta sonu, 100'den fazla katılımcı, sakallarını yarıştırmak üzere, 2021 Dünya Sakal ve Bıyık Şampiyonası için Bavyera eyaletinin Eging am See kasabasında buluştu.

Almanya’da Sakal Olimpiyatları düzenlendi - 2

Sakal Olimpiyatları, ilk olarak 1990 yılında düzenlenmişti. Bu yılki organizasyon, Doğu Bavyera Sakal ve Bıyık Kulübü tarafından yapıldı.

Yedi eğitimli kuaför ve berberden oluşan jüri, Bıyık, Kısmi Sakal ve Tam Sakal olmak üzere üç sınıfa ayrılan 18 kategoride en iyiler arasından seçim yaptı.

Almanya’da Sakal Olimpiyatları düzenlendi - 3

kategorileri ‘Dali Bıyığı’ndan ve ‘Silahşör’e kadar derecelendirilmiş olsa da en dikkat çekici kategori, katılımcıların yaratıcılıklarını sergileyebildikleri ‘Tam Sakal Serbest Stili’ oldu.

Almanya’da Sakal Olimpiyatları düzenlendi - 4

İki yılda bir yapılan Sakal Olimpiyatları’nın bir sonraki organizasyonu, Şubat 2023’te Yeni Zelanda’nın Aukland şehrinde yapılacak.

Almanya’da Sakal Olimpiyatları düzenlendi - 5

İşte bu yılki yarışmanın en dikkat çekici sakalları...

Almanya’da Sakal Olimpiyatları düzenlendi - 6
Almanya’da Sakal Olimpiyatları düzenlendi - 7
Almanya’da Sakal Olimpiyatları düzenlendi - 8
Almanya’da Sakal Olimpiyatları düzenlendi - 9
Almanya’da Sakal Olimpiyatları düzenlendi - 10
Almanya’da Sakal Olimpiyatları düzenlendi - 11
Almanya’da Sakal Olimpiyatları düzenlendi - 12
Almanya’da Sakal Olimpiyatları düzenlendi - 13
Almanya’da Sakal Olimpiyatları düzenlendi - 14
Almanya’da Sakal Olimpiyatları düzenlendi - 15

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