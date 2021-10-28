Almanya’da Sakal Olimpiyatları düzenlendi

Haberler 28.10.2021 - 10:56
Dünyanın dört bir yanından insanlar, en çekişmeli sakal müsabakası için Almanya’da bir araya geldi. Geçen hafta sonu, 100'den fazla katılımcı, sakallarını yarıştırmak üzere, 2021 Dünya Sakal ve Bıyık Şampiyonası için Bavyera eyaletinin Eging am See kasabasında buluştu.
Sakal Olimpiyatları, ilk olarak 1990 yılında düzenlenmişti. Bu yılki organizasyon, Doğu Bavyera Sakal ve Bıyık Kulübü tarafından yapıldı.
Yedi eğitimli kuaför ve berberden oluşan jüri, Bıyık, Kısmi Sakal ve Tam Sakal olmak üzere üç sınıfa ayrılan 18 kategoride en iyiler arasından seçim yaptı.
Yarışma kategorileri ‘Dali Bıyığı’ndan ve ‘Silahşör’e kadar derecelendirilmiş olsa da en dikkat çekici kategori, katılımcıların yaratıcılıklarını sergileyebildikleri ‘Tam Sakal Serbest Stili’ oldu.
İki yılda bir yapılan Sakal Olimpiyatları’nın bir sonraki organizasyonu, Şubat 2023’te Yeni Zelanda’nın Aukland şehrinde yapılacak.
İşte bu yılki yarışmanın en dikkat çekici sakalları...