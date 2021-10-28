Almanya’da Sakal Olimpiyatları düzenlendi

Sakal Olimpiyatları, ilk olarak 1990 yılında düzenlenmişti. Bu yılki organizasyon, Doğu Bavyera Sakal ve Bıyık Kulübü tarafından yapıldı.

Yedi eğitimli kuaför ve berberden oluşan jüri, Bıyık, Kısmi Sakal ve Tam Sakal olmak üzere üç sınıfa ayrılan 18 kategoride en iyiler arasından seçim yaptı.