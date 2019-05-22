Almeda Abazi ve Tolgahan Sayışman'dan ilk fotoğraf

Geçtiğimiz günlerde ilk bebekleri Efehan'ı kucağına alan Tolgahan Sayışman ve eşi Almeda Abazi'den oğullarıyla ilk fotoğraflar geldi.
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Oyuncu Tolgahan Sayışman ve eşi Aleda Abazi Sayışman geçen günlerde ilk kez anne-baba olma heyecanı yaşamıştı.
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Hastane çıkışı açıklama yapan mutlu çift "Zor bir doğum oldu ama şuan da çok mutluyuz" demişti.
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Ünlü çift oğulları Efehan'ın fotoğrafını ilk kez "Doğumdan hemen sonra, meleğimizi ilk kucağımıza aldığımız an" notuyla paylaştı.
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Sayışman Ailesi'nin fotoğrafı kısa sürede binlerce beğeni alırken tebrik yorumları da yapıldı.
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Doğum sonrası Sayışman yaptığı açıklamada, "Daha önce film sahnesinde bunu yaşamıştım ama oradaki gibi değilmiş. Bütün kadınlara ve annelere saygım bir kez daha arttı" ifadelerini kullanmıştı.