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Alp Kırşan sıcağa dayanamadı kıyafetleriyle duşa girdi (Bodrum)

Eğlenceli soruları ve oyunlarıyla ödüller dağıtan Kapanmadan Kazan'ın sunucusu, oyuncu Alp Kırşan, sıcaktan bunalınca çareyi kıyafetleriyle duş almakta buldu.

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    Star TV'nin Kapanmadan Kazan isimli yarışmayla ekranlara dönen Alp Kırşan, Instagram hesabının hikaye bölümünden yaz sıcaklarıyla başa çıkma yöntemini paylaştı.
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    Ailesiyle birlikte Bodrum'da yaşayan Kırşan, önceki gün motosikletiyle yüzlerce kilometre yol yapınca sıcaktan bunaldı.
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    Evine gelen Kırşan, kıyafetleriyle bahçede bulunan duşa girdi.
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    Ünlü sunucu o anları "40 derece sıcakta 300 km yol motosikletle. Beynim yandı" notuyla paylaştı.

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    Kırşan "Vallahi iyi geldi, tavsiye ederim" demeyi de ihmal etmedi

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