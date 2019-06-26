Alp Kırşan sıcağa dayanamadı kıyafetleriyle duşa girdi (Bodrum)
Eğlenceli soruları ve oyunlarıyla ödüller dağıtan Kapanmadan Kazan'ın sunucusu, oyuncu Alp Kırşan, sıcaktan bunalınca çareyi kıyafetleriyle duş almakta buldu.
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1Star TV'nin Kapanmadan Kazan isimli yarışmayla ekranlara dönen Alp Kırşan, Instagram hesabının hikaye bölümünden yaz sıcaklarıyla başa çıkma yöntemini paylaştı.
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2Ailesiyle birlikte Bodrum'da yaşayan Kırşan, önceki gün motosikletiyle yüzlerce kilometre yol yapınca sıcaktan bunaldı.
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3Evine gelen Kırşan, kıyafetleriyle bahçede bulunan duşa girdi.
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Ünlü sunucu o anları "40 derece sıcakta 300 km yol motosikletle. Beynim yandı" notuyla paylaştı.
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Kırşan "Vallahi iyi geldi, tavsiye ederim" demeyi de ihmal etmedi
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