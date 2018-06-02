Alp Navruz: Kapağı güzel ama içi boş bir kitap gibi algılanmak istemem

Johnny Depp ve Tom Hardy hayranı olan Navruz, “Hollywood’da, hatta Bollywood’da, İspanyol dizi-sinema sektöründe bile kırılmış bir şey bu. Güzelliğe değil yeteneğe bakıyorlar artık. Bizde genelde diziler zengin kız-fakir oğlan ya da tam tersi üzerinden ilerlediği için ‘güzelse çok yetenekli olmasa da olur’ gibi bir algı var. Ben böyle düşünmek istemiyorum. Ekrana yakıştığım için değil, iyi bir oyuncu olduğum için seçilebilecek hale gelmek önemli. Yoksa güzel kapaklı ama içeriği bomboş bir kitabın ne anlamı var!” ifadesini kullandı.