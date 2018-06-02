Alp Navruz: Kapağı güzel ama içi boş bir kitap gibi algılanmak istemem
ntv.com.tr
Fazilet Hanım ve Kızları dizisindeki Sinan rolüyle beğeni toplayan Alp Navruz, “Kapağı güzel ama içi boş bir kitap gibi algılanmak istemem” dedi.
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Fazilet Hanım ve Kızları dizisindeki Sinan rolüyle tanınan Alp Navruz, “Fazilet Hanım ve Kızları’nda oynayacağım kesinleştiğinde Sinan karakterinin en çok hoşuma giden yönü bana hiç benzemiyor olmasıydı” dedi.
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Vogue Türkiye’nin Haziran 2018 sayısı için röportaj veren Navruz, büyük bir çıkış yakalamasını sağlayan dizideki rolünün ilgi göreceğini tahmin etse de bu kadar sevileceğini öngöremediğini söyledi.
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Geçen yıldan bu yana film teklifleri aldığını söyleyen 26 yaşındaki oyuncu, “Hepsi aile dramı ya da romantik komedi. Beyazperdede, televizyon ekranında yer aldığım tarzda bir işle görünmek istemiyorum şu anda” dedi.
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Johnny Depp ve Tom Hardy hayranı olan Navruz, “Hollywood’da, hatta Bollywood’da, İspanyol dizi-sinema sektöründe bile kırılmış bir şey bu. Güzelliğe değil yeteneğe bakıyorlar artık. Bizde genelde diziler zengin kız-fakir oğlan ya da tam tersi üzerinden ilerlediği için ‘güzelse çok yetenekli olmasa da olur’ gibi bir algı var. Ben böyle düşünmek istemiyorum. Ekrana yakıştığım için değil, iyi bir oyuncu olduğum için seçilebilecek hale gelmek önemli. Yoksa güzel kapaklı ama içeriği bomboş bir kitabın ne anlamı var!” ifadesini kullandı.
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“Ben konuşmaya başladıktan sonra karşısındakinden etkilenenlerdenim” diyen ünlü oyuncu, beğendiği kadın tipini şöyle anlattı:
“Ortak noktalarımız var mı, birlikte iyi vakit geçirebiliyor muyuz, oturup saatlerce konuşabiliyor muyuz bunlar önemli benim için. Sade şeyleri seviyorum. Gece birlikte çıkıp eğlenmek değil de birlikte güzel bir film izlemek, evde yemek yemek, yenilikler öğrenebileceğimiz seyahatler planlamak çekici geliyor bana.”