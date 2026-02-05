Alpargün Apartmanı'nda yitirdikleri yakınlarını andılar: "Adaletin yerini bulmasıyla teselli olacağız"

Apartmanda anne ve babasını kaybedenlerden biri de Tuğba Şık. Şık, depremin izlerinin silinmediğini söyleyerek şöyle devam etti:

“6 Şubat'ta 10 saniyede tuzla buz olan alandayız. Her mahkemede aynı acıyı tekrar tekrar yaşadık. Biz enkaz altında kaldık. Bizden sonraki nesiller enkaz altında kalmasın diye bütün mücadelemiz. Ben bu alana gelemiyorum. Sanki mezarları burada gibi hissediyorum. Çok zorda kalmadıkça bu sokaktan bile geçmiyorum.”