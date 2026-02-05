Alpargün Apartmanı'nda yitirdikleri yakınlarını andılar: "Adaletin yerini bulmasıyla teselli olacağız"
05.02.2026 13:02
İHA
Kahramanmaraş merkezli depremlerde 10 saniyede yıkılan Alpargün Apartmanı'nda vefat edenlerin yakınları, "sanki mezarlar burada gibi hissediyoruz" diyerek gözyaşlarına boğuldu.
Kahramanmaraş merkezli depremelerde Adana'nın merkez Çukurova ilçesine bağlı Güzelyalı mahallesinde bulunan Alpargün Apartmanı yıkıldı. Enkaz altında kalan 96 kişi hayatını kaybetti. Depremin 3'üncü yıl dönümünde hayatını kaybedenlerin yakınları 10 saniyede yıkılan apartmanın olduğu alana gelerek kayıplarını yad ettiler.
"ADALET YERİNİ BULURSA ACIMIZ HAFİFLEYECEK"
Depremde anne ve babasını toprağa veren Makbule Tuğçe Korkut, yaşadığı acının ilk günkü gibi hissedildiğini söyledi. 17 Nisan'da Alpargün Apartmanı'nın kamu davasının olduğunu belirten Korkut, “6 Şubat'ta nasıl acılıysak, hala aynıyız” dedi. Süreci atlatamadıklarını söyleyen Korkut, mahalleden geçemediklerini ve acılarının da adaletin yerini bulmasıyla bir nebze olsun hafifleyeceğini dile getirdi.
"10 SANİYEDE TUZLA BUZ OLDU"
Apartmanda anne ve babasını kaybedenlerden biri de Tuğba Şık. Şık, depremin izlerinin silinmediğini söyleyerek şöyle devam etti:
“6 Şubat'ta 10 saniyede tuzla buz olan alandayız. Her mahkemede aynı acıyı tekrar tekrar yaşadık. Biz enkaz altında kaldık. Bizden sonraki nesiller enkaz altında kalmasın diye bütün mücadelemiz. Ben bu alana gelemiyorum. Sanki mezarları burada gibi hissediyorum. Çok zorda kalmadıkça bu sokaktan bile geçmiyorum.”