Altı yaşındaki kızıyla Evde Tek Başına 3'ü izleyen Scarlett Johansson: Filmde beni fark etmedi

Johansson gülerek şu ifadeleri ekledi:

"Sadece onun keşfetmesini istedim. Tabii ki bunu yapmadı, 11 yaşımdaki halim şu anki beni nasıl hatırlatabilirdi ki? Ona, 'Bu kişi kim?' diye sordum. 'Sen misin?' diye yanıtladı."