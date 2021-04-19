Altı yaşındaki kızıyla Evde Tek Başına 3'ü izleyen Scarlett Johansson: Filmde beni fark etmedi

Scarlett Johansson 1990'lı çocuk oyuncu olarak yer aldığı Evde Tek Başına 3 (Home Alone 3) filmini 6 yaşındaki kızı Rose Dorothy'yle birlikte yeniden seyrettiğini söyleyerek, "Beni fark etmedi" dedi"

19.04.2021 - 08:47 | Son Güncelleme : 19.04.2021 - 09:01

Altı yaşındaki kızıyla Evde Tek Başına 3'ü izleyen Scarlett Johansson: Filmde beni fark etmedi - 1
Hollywood'un en ünlü kadın oyuncularından Scarlett Johansson, 1990'lı yıllarda çekilen filmleri tecrit sırasında yeniden izlediğini söyledi. Johansson'ın izlediği filmler arasında çocuk oyuncu olarak yer aldığı yapımlar da vardı.
Altı yaşındaki kızıyla Evde Tek Başına 3'ü izleyen Scarlett Johansson: Filmde beni fark etmedi - 2
Independent Türkçe'nin Entertainment Weekly'den aktardığı habere göre Akademi Ödülleri'nde iki kez aday gösterilen 36 yaşındaki oyuncu 1997'de çekilen Evde Tek Başına 3 (Home Alone 3) filmini 6 yaşındaki kızı Rose Dorothy'yle birlikte yeniden izledi.
Altı yaşındaki kızıyla Evde Tek Başına 3'ü izleyen Scarlett Johansson: Filmde beni fark etmedi - 3

Johansson tecritte yaptığı faaliyetlere dair verdiği röportajda şu ifadeleri kullandı: "Kesinlikle 90'ların nostaljik filmlerine geri döndük."

Ünlü oyuncu, kızının Macaulay Culkin'in başrolünde yer aldığı ilk iki filme bayılmasının ardından üçüncü filmi de izlediklerini söyledi. Ancak Johansson kızına filmle kişisel bir bağı olduğunu söylememişti.

Altı yaşındaki kızıyla Evde Tek Başına 3'ü izleyen Scarlett Johansson: Filmde beni fark etmedi - 4
Son dönemde Marvel Sinematik Evreni'nde canlandırdığı Black Widow karakteriyle dikkatleri üstüne çeken oyuncu, 11 yaşındayken serinin devam filminde ilk beyazperde deneyimlerinden birini gerçekleştirmişti.
Altı yaşındaki kızıyla Evde Tek Başına 3'ü izleyen Scarlett Johansson: Filmde beni fark etmedi - 5

Johansson gülerek şu ifadeleri ekledi:

"Sadece onun keşfetmesini istedim. Tabii ki bunu yapmadı, 11 yaşımdaki halim şu anki beni nasıl hatırlatabilirdi ki? Ona, 'Bu kişi kim?' diye sordum. 'Sen misin?' diye yanıtladı."

Altı yaşındaki kızıyla Evde Tek Başına 3'ü izleyen Scarlett Johansson: Filmde beni fark etmedi - 6

Ünlü oyuncu People'a verdiği röportakda, kızının beslenme alışkanlılarına dair şöyle demişti:

"Bu komik ama sağlıklı beslenmesi için onu asla kandırmak zorunda kalmadım. Sanırım yiyecekleri angarya gibi hissettirmeden çocukların keşfetmesine izin vermek en iyisi."

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