Altı yaşındaki kızıyla Evde Tek Başına 3'ü izleyen Scarlett Johansson: Filmde beni fark etmedi

19.04.2021 - 08:47 | Son Güncelleme : 19.04.2021 - 09:01
Johansson tecritte yaptığı faaliyetlere dair verdiği röportajda şu ifadeleri kullandı: "Kesinlikle 90'ların nostaljik filmlerine geri döndük."
Ünlü oyuncu, kızının Macaulay Culkin'in başrolünde yer aldığı ilk iki filme bayılmasının ardından üçüncü filmi de izlediklerini söyledi. Ancak Johansson kızına filmle kişisel bir bağı olduğunu söylememişti.
Johansson gülerek şu ifadeleri ekledi:
"Sadece onun keşfetmesini istedim. Tabii ki bunu yapmadı, 11 yaşımdaki halim şu anki beni nasıl hatırlatabilirdi ki? Ona, 'Bu kişi kim?' diye sordum. 'Sen misin?' diye yanıtladı."
Ünlü oyuncu People'a verdiği röportakda, kızının beslenme alışkanlılarına dair şöyle demişti:
"Bu komik ama sağlıklı beslenmesi için onu asla kandırmak zorunda kalmadım. Sanırım yiyecekleri angarya gibi hissettirmeden çocukların keşfetmesine izin vermek en iyisi."