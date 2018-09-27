Altın Kelebek Ödülleri’nde puhutv rüzgarı
45. Altın Kelebek Ödülleri için geri sayım başladı. 5 Ekim’e kadar başvuruları devam eden, televizyon, müzik ve dijital platform dünyasından başarılı projeleri halkın oylamasına sunan ödül töreni 38 dalda “en iyileri” seçecek. puhutv Özel Dizileri; Fi, Dip ve Şahsiyet 5 kategoride aday olarak yer alıyor. Oylama ise 5 Ekim’e kadar devam ediyor. İşte puhutv'nin aday kategorileri...
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1
EN İYİ İNTERNET DİZİSİŞahsiyet / Puhu TV
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2Dip / Puhu TV
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3Fi / Puhu TV
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4
EN İYİ KADIN OYUNCUCansu Dere / Şahsiyet (Puhu TV)
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5Berrak Tüzünataç / Dip (Puhu TV)
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6
EN İYİ ERKEK OYUNCU
Haluk Bilginer / Şahsiyet (Puhu TV)
İlker Kaleli – Dip (Puhu TV)
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7Mehmet Günsür – Fi (Puhu TV)
Ozan Güven – Fi (Puhu TV)
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8
EN İYİ SENARİST
Başar Başaran & Emre Özdür – Dip (Puhu TV)
Hakan Günday - Şahsiyet (Puhu TV)
Nükhet Bıçakçı - Fi (Puhu TV)
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9
EN İYİ DİZİ MÜZİĞİ
Sertaç Özgümüş & Güntaç Özdemir - Şahsiyet (Puhu TV)