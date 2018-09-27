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Altın Kelebek Ödülleri’nde puhutv rüzgarı

45. Altın Kelebek Ödülleri için geri sayım başladı. 5 Ekim’e kadar başvuruları devam eden, televizyon, müzik ve dijital platform dünyasından başarılı projeleri halkın oylamasına sunan ödül töreni 38 dalda “en iyileri” seçecek. puhutv Özel Dizileri; Fi, Dip ve Şahsiyet 5 kategoride aday olarak yer alıyor. Oylama ise 5 Ekim’e kadar devam ediyor. İşte puhutv'nin aday kategorileri...

  • 1

    EN İYİ İNTERNET DİZİSİ

    EN İYİ İNTERNET DİZİSİ
    Şahsiyet / Puhu TV
  • 2

    Dip / Puhu TV
  • 3

    Fi / Puhu TV
  • 4

    EN İYİ KADIN OYUNCU

    EN İYİ KADIN OYUNCU
    Cansu Dere / Şahsiyet (Puhu TV)

  • 5

    Berrak Tüzünataç / Dip (Puhu TV)
  • 6

    EN İYİ ERKEK OYUNCU

    EN İYİ ERKEK OYUNCU

    Haluk Bilginer / Şahsiyet (Puhu TV)

    İlker Kaleli – Dip (Puhu TV)

  • 7

    Mehmet Günsür – Fi (Puhu TV)

    Ozan Güven – Fi (Puhu TV)
  • 8

    EN İYİ SENARİST

    EN İYİ SENARİST

    Başar Başaran & Emre Özdür – Dip (Puhu TV)

    Hakan Günday - Şahsiyet (Puhu TV)

    Nükhet Bıçakçı - Fi (Puhu TV)

  • 9

    EN İYİ DİZİ MÜZİĞİ

    EN İYİ DİZİ MÜZİĞİ

    Sertaç Özgümüş & Güntaç Özdemir - Şahsiyet (Puhu TV)

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